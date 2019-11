Dans la lucarne : La force tranquille

Nos clubs ont toujours été critiqués par les supporters algériens, les «faux dévots» à cause, semble-til, du niveau d’ensemble distillé sur les différents terrains du pays. Pourtant, on se rappelle bien des années 1960/70, les grandes équipes algériennes existantes, comme le CRB, le MCA, l’USMA, le MCO, le CSC, le MOC, l’USM Khenchela, l’ASMO, le MSPB, le GC Mascara, le CAB, l’USM Annaba, le RCK, le NAHD, l’OMR, l’USM Bel Abbès, l’USM Blida, le Rapid de Relizane, l’USMMC, le WA Tlemcen, et bien d’autres encore. Nous avions du football fait de «beau jeu» satisfaisant tous les spectateurs. C’est vrai que, si à cette époque les joueurs talentueux pullulaient, ce n’est pas le cas aujourd’hui où ils se comptent sur les doigts d’une seule main. Cela ne signifie pas qu’ils n’y en a pas, seulement qu’ils ne courent plus les rues du fait que dès qu’un bon joueur émerge, tout le monde lui court après ; surtout depuis le lancement du professionnalisme lors de la saison 2010/2011. Notre championnat national, aussi décrié soit-il, tente «cahin caha» à fournir quelques chocs de qualité et notamment les classicos ou derbys. Des derbys comme MCA-USMA ou CRB-MCA, sans oublier JSK-MCA et les autres, vous donnent entière satisfaction, notamment ceux qui suivent de très prés le football national. C’est vrai qu’au niveau de la régularité tout laisse à désirer, mais ce n’est pas une raison de «jeter le bébé avec l’eau du bain». Par conséquent, on peut écarter d’un «coup de revers» tout ce que certains clubs sont en train de tenter pour élever le niveau et être au diapason par rapport à ce qui se fait ailleurs. Car, faut-il le rappeler, les efforts pour bien réagir et faire taire les détracteurs se font réellement, mais ils demeurent insuffisants. Ce n’est pas faute d’avoir essayer. Toujours est-il, ceux qui ne manquent pas une occasion pour «descendre en flèche» nos clubs doivent revoir un peu leurs copies lorsqu’on voit des équipes comme l’USMA, la JSK qualifiées pour la prestigieuse compétition de la Ligue des champions d’Afrique, mais aussi la formation «juvénile» du PAC qui est qualifiée pour la phase de poules de la coupe de la CAF où elle sera opposée aux Ivoiriens de San Diego à Abidjan. C’est pour vous dire que les analyses des uns et des autres, aussi pertinentes soient-elles, peuvent être faussées par la résultante venant du terrain. Vous n’allez pas nous dire que des équipes «faibles» ou «limitées» se qualifient à la phase de poules par hasard ? C’est tout de même le fruit d’un travail fourni. Là, personne ne peut nous démentir !

Hamid Gharbi