NAHD : Adjali reprend Khacef

En rupture de banc depuis l’été dernier, Nawfel Khacef a finalement repris avec le NAHD. Lakhdar Adjali a réussi à convaincre le jeune joueur de reprendre du service après avoir échoué à rejoindre le Stade Rennais.

Nawfel Khacef est de retour au bercail. L’arrière gauche de 21 ans, qui était en litige avec son club depuis plusieurs semaines faute d’avoir obtenu un bon de sortie pour signer au Stade Rennais, a finalement fait le choix de revenir.

Il faut dire que le nouvel entraîneur du Sang et Or, Lakhdar Adjali, a beaucoup pesé dans le choix de reprendre de l’arrière gauche international. C’est lui qui l’a appelé pour le convaincre de revenir au NAHD plutôt que de passer une saison blanche.

En effet, Nawfel Khassef devait rejoindre cet été le Stade Rennais, mais son club, le NAHD, a refusé de consentir et le laisser partir gratuitement. Le joueur est parti dès lors dans un bras de fer avec ses dirigeants, allant jusqu’à saisir la Fifa pour salaires impayés, pensant pouvoir être libérés de son contrat avec le NAHD rapidement. Un leurre...

Menacé d’une saison blanche, le jeune joueur de 21 ans accuse aujourd’hui son agent français de l’avoir berné et espère revenir vite à la compétition. Le joueur qui a repris les entraînements samedi dernier espère revenir vite à la compétition.

Amar B.