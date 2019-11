Ligue des champions d’Afrique, JS Kabylie - AS Vita Club (RD Congo) : Bien entamer cette phase des pouleS

La JS Kabylie sera hôte de la formation de la RD Congo, l’AS Vita Club. Prévue, vendredi à 17h au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, cette rencontre compte pour la première journée de la phase des poules de la Ligue des Champions d’Afrique.

Pour rappel, les Canaris évoluent dans le groupe «D», en compagnie de l’AS Vita Club, du Raja de Casablanca et de l’Esperance de Tunis. À la veille de cette confrontation, le staff technique de la JSK n’a pas caché sa satisfaction, quant à l’homologation du stade de Tizi-Ouzou. L’entraîneur de la formation Kabyle est aussi content de retrouver le public. «Le fait de jouer chez nous à Tizi-Ouzou, c’est un grand plus. C’est vrai qu’on a mis du temps pour recevoir la décision, mais pour nous c’est une très bonne nouvelle. Très heureux enfin de retrouver notre public. Nos supporters vont beaucoup nous aider. Sincèrement on a beaucoup souffert sans eux. On joue sans notre public depuis deux mois et ce n’est vraiment pas facile. On va essayer d’entrer un peu dans la tête des joueurs pour les transcender et c’est à nous de profiter de notre atout supplémentaire, qui est notre public, pour remporter le match. Il est important pour nous de bien débuter cette phase de poule afin de mettre le maximum de chance de notre coté, dans ce groupe de la mort. Pour la préparation de cette confrontation, nous allons effectuer une mise au vert de deux jours pour mettre en place notre stratégie de jeu. Nous allons regarder les derniers matchs de l’AS Vita Club, avec mes joueurs, afin de déceler son jeu. Je connais le football congolais. La plupart des clubs sont bien structurés et le niveau est bon. L’AS Vita Club et le TP Mazembé sont les locomotives du football de la RDC», a déclaré le technicien français, Hubert Velud, qui demeure toutefois inquiet par rapport l’efficacité de sa ligne d’attaque. «On rate beaucoup d’occasions face au but. Il faut montrer plus d’efficacité. Nous allons revoir notre stratégie offensive pour essayer d’obtenir de meilleurs résultats», a-t’il précisé. Arrivée lundi dernier, sur la pointe des pieds, la formation congolaise affiche son appréhension par rapport à cette partie. Le coach, Ibengue, qui n’a pas tari d’éloges à propos de la JSK, estime qu’elle n’est pas favorite dans cette rencontre. «Nous allons affronter une grande équipe. La JSK, qui a remporté plusieurs trophées à l’échelle continentale n’est plus à présenter. On s’attend à un match difficile. Nous allons donc l’aborder avec beaucoup de précautions et en minimisant au maximum les erreurs défensives face à un redoutable adversaire. Je me méfie aussi du coach de cette formation. Hubert Velud connait bien le football congolais pour avoir été l’entraîneur du

TP Mazembé. Pour notre part, il faut savoir que l’équipe est en pleine reconstruction. Lors de la saison dernière nous avons enregistré le départ de quatorze joueurs et non des moindres. Des internationaux qui sont en majorité partis jouer à l’étranger. Comparé aux trois autres équipes, l’AS Vita Club est le petit poucet du groupe. Nous voulons surtout réaliser un parcours honorable dans cette prestigieuse compétition», a indiqué l’entraîneur de l’AS Vita Club et ancien sélectionneur du RD Congo, à son arrivée à Alger.

Cette partie sera arbitrée par un trio mauricien. Ahmed Imtehaz sera assisté par Ram Ababajee et Jean-Marc Pithia.

Redha M.