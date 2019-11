Tribunal de Sidi M’Hamed : 19 condamnations à 6 mois de prison ferme

Le tribunal pénal de Sidi M’hamed a rendu, avant-hier, son verdict dans l’affaire de 20 manifestants, dont deux filles, poursuivis pour atteinte à l’unité nationale. Ils ont été condamnés à une peine de 2 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 20.000 DA, à l’exception de l’étudiante universitaire Nour El-Houda D., condamnée à une peine de 6 mois de prison, dont 4 mois avec sursis. Elle a été libérée, en fin d’après-midi. Le verdict est tombé à 13h22, suite à la levée de l’audience, afin de permettre au magistrat, M. Achaichia, qui a examiné le dossier la semaine dernière, de prononcer le verdict, en présence notamment des familles des détenus.

En effet, une peine de deux ans de prison ferme assortie d’une amende de 100.000 DA a été requise, la semaine dernière, par le représentant du ministère public près le tribunal correctionnel de Sidi M’hamed, à l’encontre de 20 accusés, dont 10 en détention provisoire, d’atteinte à l’unité nationale. Le procès s’est déroulé en l’absence de la défense, suite à la décision du collectif des avocats de boycotter les plaidoiries.

Le procès avait concerné quatre dossiers, à savoir celui des jeunes vendeurs de pin’s, au nombre de dix, dont quatre sont en détention. Il s’agit d’Akram GH., Abdelkader B., Khiredine B. et Fazil D.

L’autre dossier est celui de Lyes S. et Djilali A. Le troisième est celui de Alaâ D., Mohamed A., Arezki A., Bakir. B., Hafid B. et Nour El-Houda Yasmine (détenue), et Fatiha B.

Lors des auditions, tous les accusés ont rejeté les chefs d’accusation, notamment celui d’atteinte à l’unité nationale, tout en insistant sur leur attachement au pays, à l’instar des étudiants Ilyès S. et Imed Dj., placés sous contrôle judiciaire, qui ont déclaré : «Nous n’avions aucune intention de toucher à notre pays ni aux institutions !»

Des infographes, fabricants et vendeurs de pin’s, tee-shirts et brassards, arrêtés lors des marches populaires, parmi les accusés, avaient déclaré qu’ils ont saisi l’occasion du hirak pour confectionner des pin’s et des tee-shirts, des casquettes sur lesquels sont portés les slogans du hirak, comme «Silmya, Silmya, Khaoua, Khaoua». «Nous n’avons jamais tenté à porter atteinte à l’institution militaire à travers des slogans. Notre objectif était de gagner de l’argent. C’est purement commercial», ont-ils insisté. Les accusés ont également rejeté «toute alliance politique». Pour rappel, ces derniers ont été arrêtés par les services de police, lors des marches populaires dans la capitale, notamment à la place Audin et au niveau de la Grande-Poste. Par ailleurs, le tribunal pénal de Baïnem a condamné, dimanche soir, deux autres manifestants, en l’occurrence Yacine E. et Toufik, suite à une comparution directe, à une peine d’une année de prison ferme, pour incitation à attroupement et attroupement non armé. Ils ont été arrêtés, lors d’une marche nocturne à Bab El-Oued.

N. B.