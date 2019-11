Le professeur en droit pénal des affaires, Ali Mebroukine a énuméré certains défis, notamment économiques, auxquels va être confronté le prochain président de la République, élu par le peuple, le 12 décembre.

Lors de son passage au forum d’El Moudjahid, le spécialiste en droit pénal des affaires a estimé que le champ socio-économique et financier dans le pays est «miné», car il se caractérise par le brouillard, indiquant que «la politique de l’injustice sociale adoptée durant des décennies a fait sortir le peuple dans la rue», en dénonçant entre autres les «limites» du système économique, qui n’a pas des répercussions «positives» sur l’intérêt national, tout en précisant que la politique économique avec les investisseurs étrangers «a servi leurs pays plus que nous ». Dans ce cadre, l’intervenant a considéré que «cette politique de la fuite en avant, nous a fait perdre beaucoup de temps et trop d’argent» et nous a fait perdre la confiance en nos gouvernants.

Pour l’invité du forum El Moudjahid, «on ne peut pas continuer dans cette politique limitée», notamment que «le taux démographique augmente, nous devrions atteindre, dans les 7 prochaines années, quelque 50 millions d’habitants. Il sera vraiment difficile de répondre aux besoins des citoyens consommateurs, d’autant plus que la moyenne du salaire mensuel des travailleurs est basse», c’est pourquoi «il faut mettre une politique de l’offre et non pas de la demande», et cela dans le but d’améliorer le rendement.

Dans ce contexte, M. Mebroukine a considéré que «peu importe les tendances idéologiques du citoyen, qui doivent être pacifiques, le prochain président de la République doit travailler sur l’unité du peuple». Cela, en instaurant un système de justice sociale qui servirait tous les citoyens de la République algérienne, a enfin estimé le juriste.

Hichem Hamza