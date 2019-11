Le professeur Ali Mebroukine, invité de notre forum : « Le futur président devra s’engager à maîtriser la dépense publique »

«Les chiffres sont effarants. Avec une monnaie nationale en chute libre face au dollar et à l’euro, une baisse drastique des recettes en devises des exportations des hydrocarbures et une réduction importante des investissements publics, l’épargne hors circuit bancaire estimée à près de 5.000 millions de dollars… l’économie algérienne entre dans ce cercle infernal qui occasionne des dégâts sur les citoyens.»

Tel est le constat sans appel, fait hier par Ali Mebroukine professeur en droit pénal des affaires. Invité à notre forum pour débattre des défis économiques et financiers que devra relever le futur président de la République pour sortir de cette situation, l’enseignant universitaire estime que «le futur président de la République aura à faire face à de nombreux défis, notamment engager le pays dans la voie des réformes de structures trop longtemps différées, lutter contre la corruption, ouvrir des perspectives pour notre jeunesse qui appréhende de plus en plus l’avenir et avoir le courage politique de rompre avec le modèle rentier populo-clientéliste porté par les ressources fossiles désormais en voie d’érosion».

Après avoir fait un état des lieux très clair de la situation, M Mebroukine dira qu’«Il est important de rappeler pour les cinq candidats, qui sollicitent les suffrages populaires, que des erreurs graves ont été commises au cours de ces quarante dernières années. La plus lourde ayant été incontestablement notre impuissance collective à déprendre de la tutelle des hydrocarbures.

Cette erreur a été d’autant plus lourde que l’Algérie disposait et dispose encore de formidables atouts dans tous les domaines : agriculture, tourisme, étendue du territoire, proximité des marchés extérieurs, ressources humaines et en matière d’énergies renouvelables, le potentiel solaire le plus important du monde».

Notre invité considère que «quatre lourdes hypothèques sont susceptibles d’entraver le développement futur du pays et chaque candidat à l’élection présidentielle doit en être conscient. Il s’agit de la gravité de la situation économique et financière à travers la détérioration des comptes publics et de comptes externes, du manque à gagner important depuis le 22 février 2019 en conséquence du Hirak, en termes de croissance et de présence d’investisseurs étrangers ; il en est résulté une importante augmentation du chômage en conséquence de la fermeture de nombreuses unités industrielles et d’entreprises du BTP.

Les candidats doivent aussi faire avec l’accentuation dramatique des disparités entre catégories sociales et entre les régions et les wilayas et l’augmentation rapide de la population, ce qui va générer une augmentation corrélative de ses besoins en termes d’emplois, de logements, de services publics, de biens destinés à la consommation, etc.».



La maîtrise des dépenses publiques est un préalable incontournable



Pour ce qui est des principales solutions aux défis économiques de l’heure, M. Mebroukine estime que le futur président de la République devra définir sa stratégie à partir de l’existant, c’est-à-dire de l’état des lieux qui a été dressé par des experts algériens et qui est disponible partout. Sa stratégie devra également intégrer ce que sera l’Algérie dans les 20 ans qui viennent par rapport au nombre de ses habitants, de ses besoins, du nombre d’emplois à créer, de son système d’éducation et de formation, de l’accès aux soins pour le plus grand nombre, de la pérennité du système de retraite par répartition, etc. L’invité du forum dira que «Le futur président de la République n’aura pas le choix. Il devra s’engager à maîtriser la dépense publique sans pour autant remettre en cause le modèle social actuel et sans renoncer à financer les activités et les investissements prioritaires dans les secteurs qui seront annoncés plus loin.

Pour ce faire, il faudra cesser de financer sur concours définitifs, et/ou temporaires, du budget de l’Etat les grands projets. C’est cette politique qui est à l’origine du tarissement des ressources du Fonds de régulation des recettes (FRR). Il faudra également se livrer à une évaluation des exonérations fiscales dont bénéficient généreusement trop de catégories socio-professionnelles et qui constituent une charge très lourde pour le budget de l’Etat. Dans le même temps, il faudra que le président de la République ordonne qu’il y ait un minimum de comptes sociaux du Trésor dans la loi de finances annuelle et que leur gestion soit rendue plus transparente.

Par ailleurs, le rendement de la fiscalité ordinaire en Algérie est un de plus faibles au monde. Il est clair qu’à partir de 2020 et pour une période indéterminée, la fiscalité pétrolière n’aura pas vocation à abonder les recettes du budget de l’Etat concernant les dépenses ordinaires. Le financement des entreprises publiques pose également problème, en ce sens que c’est le Trésor qui prend en charge les déficits structurels abyssaux des entreprises publiques. Le rachat des découverts de ces entités ainsi que la recapitalisation des banques publiques est la cause principale du creusement de la dette publique interne qui risque de représenter 50% du Pib d’ici 2022, si un coup d’arrêt à cette dérive n’est pas ordonné par le futur président de la République», estime l’expert en droit des affaires.



« On estime qu’entre 2002 et 2019, quelque 60 milliards de dollars ont été transférés illicitement vers l’étranger. »



Quelles sont les voies et moyens pour récupérer l’argent illicitement transféré à l’étranger ? «On estime qu’entre 2002 et 2019, quelque 60 milliards de dollars ont été transférés illicitement du territoire algérien vers l’étranger, essentiellement en Europe, aux États-Unis et surtout dans des paradis fiscaux situés dans les pays arabes du Golfe. Chaque année, la corruption prive les États en voie de développement de 20 à 40 milliards de dollars», dira notre invité. M. Mebroukine affirme que la volonté politique de récupérer ces biens existe et nous révèle que «Le ministre de la Justice, garde de Sceaux, a déjà pris les premières mesures et défini une stratégie destinée à convaincre les États étrangers et les autorités judiciaires qui y relèvent de bien vouloir coopérer avec notre pays afin que l’ensemble de ces avoirs fassent retour au Trésor public algérien». Notre invité reconnaît qu’«Il n’est pas facile pour l’Algérie de récupérer ces fonds. La ratification des conventions des Nations unies ne suffit pas et s’agissant de l’Europe, les annexes 1 à 6 + Protocoles 1 à 7 contenus dans l’Accord d’association conclu entre l’Algérie et les 15 pays de l’UE ne sont pas faciles à mettre en œuvre», dira-t-il.

Pour M. Mebroukine «Il existe deux catégories d’obstacles pour pouvoir rapatrier cet argent, des obstacles d’ordre juridique et des obstacles d’ordre opérationnel». Notre invité nous expliquera qu’ en ce qui concerne les obstacles d’ordre juridique, des législations trop protectrices du secret bancaire, relative rareté des procédures de confiscation sans condamnation pénale des auteurs présumés du crime, législations trop contraignantes en matière de procédure et de preuve exigeant notamment la divulgation d’informations aux détenteurs des avoirs que sont les banques et les établissements financiers. En ce qui concerne les obstacles d’ordre opérationnel : les problèmes de communication, la formulation des demandes d’entraide judiciaire, la coordination du recouvrement des avoirs, la gestion et la préservation des avoirs qui ont été gelés lors du recouvrement avant la confiscation officielle.

Farida Larbi