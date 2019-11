Diplomatie : M. Boukadoum reçoit l’ambassadeur du Kenya et le représentant de la SFI

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, lundi, M. Peter Katana Angore, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créances, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kenya auprès de la République algérienne démocratique et populaire, indique le ministère.

Le ministre a aussi reçu M. Said Boumaza, qui lui a remis les lettres de Cabinet, l'accréditant en qualité de Représentant résident de la Société financière internationale.