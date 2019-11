Commentaire : Dans la sérénité et le respect

Dix jours après son lancement officiel, la campagne électorale se poursuit dans un climat et une ambiance empreints de respect et d’esprit sportif entre les candidats et leurs staffs électoraux respectifs. L’évaluation des dix premières journées de cette campagne entamée le 17 novembre dernier est très positive en dépit de quelques couacs et heurts relevés ici et là, situation tout à fait normale en pareille compétition. Globalement, la première semaine de la campagne s’est déroulée dans le calme durant laquelle tous les intervenants, candidats et leurs staffs électoraux ainsi que les médias ont scrupuleusement respecté les dispositions de la loi et les termes de la charte d’éthique et de déontologie paraphée au niveau du siège de l’autorité nationale indépendante des élections. Même si dans une campagne électorale, les incidents et les débordements minimes ne sont pas à exclure, force est de constater que les principaux acteurs de ce processus se montrent jusqu’à présent corrects. Ils s’en tiennent strictement à l’esprit et à la lettre de la loi électorale et à la Charte d’éthique. Il est vrai que cette première semaine de la campagne à été parfois émaillée par des joutes verbales fortes mais ce sont des faits ordinaires au regard de l’intensité des débats et de l’importance des enjeux de cette élection présidentielle qui stratégique sur tous les plans.

C’est d’ailleurs ce qui explique l’absence ou un nombre insignifiant de réclamations ou doléances et «plaintes» déposées au niveau de l’autorité nationale indépendante chargée des élections. Les candidats et leurs représentants ne se plaignent pas des conditions de déroulement de cette phase importante des élections puisque tout se passe dans une ambiance marquée par le respect réciproque et la considération mutuelle. Conscients des enjeux du processus en cours et la sensibilité de la conjoncture nationale actuelle, les cinq candidats et leurs équipes ont préféré mener une campagne propre sur des questions éminemment stratégique qui engagent l’avenir de la nation. Ils ont privilégié tout au long des dix jours écoulés l’esprit de rassemblement, de la fraternité et la diversité dans leurs interventions et sorties de proximité en évitant au grand maximum d’aborder les sujets qui divisent et fâchent dans une conjoncture qui nécessite un discours d’apaisement et de sagesse.

Cette sérénité et respect qui ont marqué les dix premiers jours de la campagne continueront vraisemblablement à caractériser le reste du processus sous l’œil vigilant de l’autorité nationale indépendante en charge des élections qui veille sur le bon déroulement de toutes les phases du processus électoral.

Les membres de L’ANIE déploient d’importants efforts pour assurer la réussite de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Un succès qui servira de modèle pour les futurs scrutins sur les plans de transparence, de liberté et de régularité. Pour ce faire, il est important à mettre relief le fait que tous les moyens nécessaires sont mobilisés et le dispositif de gestion, de suivi et de contrôle de toutes les étapes du scrutin sont mises en place par l’institution en charge d’organisation de l’élection du 12 décembre. Autant sur le plan organisationnel, logistique qu’humain, tout est fin prêt pour réaliser l’objectif tracé à savoir celui de réussir un scrutin qui va permettre l’élection libre et démocratique d’un nouveau président de la République qui aura un mandat populaire pour engager toutes les réformes nécessaires et irréversibles et dans tous les domaines et secteurs.

