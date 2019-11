Sétif : effervescence dans les permanences

A Sétif, la campagne électorale s’anime et gagne du terrain au vu de l’activité intense développée par les directions et permanences des cinq candidats en lice.

Apres une première semaine maquée surtout par un travail de proximité qui continue à constituer le cheval de bataille de certains candidats, la campagne passe en effet à la vitesse supérieure et entre de plain pied dans le vif du sujet portée de surcroit par une grande adhésion des citoyens qui s’apprêtent ainsi a donner à cet événement une dimension historique et, partant, démentir de vive voix et par les urnes ceux qui doutent des capacités de ce grand peuple à relever les défis. Une adhésion forte manifestée à l’endroit de tous ceux qui, de loin ou par leurs relais, tentent de s’ingérer dans les affaires internes d’un peuple qui dit «Non» et met en garde les adeptes de telles tentatives qui n’affectent en rien l’unité de ce grand peuple libre et indépendant fier de son institution militaire, digne héritière de la glorieuse Révolution de Novembre. Comme un seul homme, les Sétifiennes et les Sétifiens se sont élevés alors contre toute tentative d’ingérence dans les affaires internes d’une patrie arrosée du sang de nos glorieux martyrs. C’est ce même sentiment qui prévaut dans toutes les directions de campagne des 5 candidats qui préparent activement leur arrivée dans une wilaya qui pèse lourd sur la scène de ces élections, sachant que plus de 1.021.000 électeurs composent le corps électoral avec 2.317 bureaux de vote répartis sur 618 centres. Du côté de la direction de campagne du candidat Azzedine Mihoubi, le coordinateur de wilaya du RND, Omar Boulifen estime que «le peuple algérien qui a lutté 130 ans durant face au colonialisme pour le recouvrement de sa liberté spoliée ne tolérera aucune ingérence, d’où qu’elle vienne, dans ses affaires internes et encore moins de ceux qui lui ont infligé tortures et massacres et qui s’aventurent à s’ériger en tuteurs. Nous n’avons donc pas de leçons à recevoir.» Alors que le travail suit son cours, 4 meetings seront organisés ce week end à Bazer Sakhra, Ain Oulmene,Bir Hadada et Rasfa .

M. Aissa Fellahi, directeur de campagne du candidat Ali Benflis, estime pour sa part que les choses se passent bien, autant pour le travail de proximité mis en œuvre par les équipes affectées à cet effet sur le terrain ainsi que pour les 7 meetings populaires animés par le Dr Ahmed Adhimi et le Dr Djamel Benabdeslem et dont le quatrième s’est déroulé hier à Maoklane en présence d’un public nombreux.

C’est cette même dynamique qui prévaut au niveau de la permanence du Dr Abdelaziz Belaid où de nombreux jeunes s’attèlent à mettre au point les derniers préparatifs du meeting de leur tête de liste. «Comme nous avons entamé l’opération affichage avec une équipe permanente sur ce volet au moment où nous attendons l’arrivée de membres du bureau national pour renforcer notre présence sur le terrain «, souligne le Dr Ratiba Alem, coordinatrice de wilaya du front El Moustakbel qui a encadré hier une rencontre avec des femmes.

Du côté de la permanence du candidat Abdelmadjid Teboune on nous indique l’installation de 45 permanences, dont celle d’El Eulma ouverte hier. «Une occasion pour diffuser et expliquer le programme du candidat et appeler les citoyens à voter en masse pour le candidat Abdelmadjid Teboune», indique M. Toufi Dafer K.

F. Zoghbi