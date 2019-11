Ali Benflis à Ghardaïa et à Ouargla : « Le dialogue est la solution pour sortir de cette épreuve »

De notre envoyé spécial : Sami Kaidi

Le candidat à la magistrature suprême, Ali Benflis, a poursuivi sa campagne électorale, pour sa dixième journée consécutive, en se rendant à plus de 600 km au sud d’Alger, et plus précisément à Ghardaïa, où il a animé, hier, un meeting au niveau de la principale salle de cinéma de la capitale du Mzab.

Prenant la parole, en milieu de journée, Benflis a, tout d’abord, rendu un vibrant hommage à l’enfant de la région, le poète de la révolution, Moufdi Zakaria avant de mettre en évidence le fait que son programme a pour objectif de rapprocher et rassembler l’ensemble des Algériens sans aucune distinction. «Nous sommes un seul et même peuple qui plus est, de confession musulmane», a-t-il affirmé avant d’enchaîner sur les vertus de la citoyenneté. M. Benflis a, dans ce même sillage, assuré que cette valeur passe par un partage équitable de la richesse nationale pour éviter toutes dérives régionalistes. «L’Algérie est en danger j’appelle l’ensemble des Algériens à la vigilance. Je suis venu pour rassembler les enfants de la patrie, non pas autour de paroles vaines, mais autour d’un programme pragmatique», a-t-il déclaré avant de faire savoir que le sang des chouhada n’a pas été versé en vain. M. Ali Benflis a également émis une série de propositions pour faire sortir le pays de «la zone de tout les dangers».

«La lutte contre la bureaucratie, la corruption et le chômage renforcera le front intérieur et protégera la nation. J’ai un programme complet, à même de nous faire dépasser cette situation», a-t-il soutenu non sans indiquer qu’il compte, si le peuple algérien lui accorde sa confiance en décembre prochain, ouvrir une série de chantiers afin d’augmenter, entre autres, le pouvoir d’achat et les conditions de vie des citoyens. Dans ce même contexte, l’orateur a indiqué que, dans un second temps, il comptait traiter le dossier de la répartition équitable des aides sociales de l’Etat. «Je ne sais pas combien il reste dans les caisses pour pouvoir me prononcer sur des augmentations de salaires générales, par conséquent, je ne peux me lancer dans un concours de promesses.

Je suis venu avec un discours de vérité c’est ce qui différencie le politicien de l’homme d’Etat», a-t-il lancé Sur un autre registre, Benflis a affirmé qu’il faut impérativement renforcer la classe moyenne qui a, poursuit-il, souffert ces dernières années.

«Ce sont souvent des cadres qui ont du mal à joindre les deux bouts, il faut, donc, soutenir cette frange de la société qui est garante de l’équilibre de toute société développée». Sous une salve d’applaudissement, et devant un public qui était totalement acquis à sa cause, le candidat à la magistrature suprême a appelé à la protection de l’Etat national et novembriste.

Il a, par ailleurs, souligné que l’élection présidentielle est l’occasion en or pour définitivement fermer la porte aux ennemis de la patrie.



« Le prochain président sera le président de tous les Algériens, loin de toute autocratie. »



M. Ali Benflis a, d’autre part, mis à profit cette opportunité pour mettre en exergue, certains points de son programme national d’urgence, notamment celui inhérent à l’octroi de l’ensemble des moyens à la cour des comptes et au secteur justice pour faire convenablement leur travail. Il est aussi question de, rétablir la société civile dans son rôle plein et entier de contre-pouvoir. Dans ce sens, M. Benflis a également révélé vouloir, en cas d’élection, ouvrir un dialogue «large» et «inclusif» avec l’ensemble des partis politiques pour dégager des axes prioritaires en vue de rétablir le plus rapidement possible la confiance entre gouvernés et gouvernants. «Ce dialogue devra déboucher, entre autres, sur la dissolution du Parlement», a-t-il précisé avant de souligner qu’il faut un changement d’attitude de la classe politique». En effet, un président de la République ne doit pas se rendre là ou tout va bien, mais plutôt là où il y a des problèmes et des carences à combler», s’est-il exclamé. Soulignant l'impératif d'être à l'écoute de toutes les opinions, le candidat a dit respecter l'opinion de ceux qui s'opposent à la tenue de la Présidentielle, affirmant que «l'amour de l'Algérie est le dénominateur commun aux partisans et opposés à l'élection». Il a rejeté, dans ce sens, toute politique de «règlement de comptes», d'autant que le «prochain président, a-t-il argué, sera le président de tous les Algériens, loin de toute autocratie».

Abordant le volet économique, M. Benflis a appelé à la numérisation du secteur et à l’instauration d’un climat des affaires à même d’encourager les investissements pourvoyeurs de création de richesses et d’emplois fermant, ainsi, la porte, d’une pierre deux coups, à la corruption et au chômage. Le président de Talai El Houriyat a insisté sur le fait que, «le dialogue est l’unique solution pour sortir de cette épreuve». A Ouargla à la maison de la culture Moufdi Zakaria, Benflis a annoncé vouloir instaurer une journée nationale de l’unité nationale ,assurant que la région de Ouargla mérite de voir la concrétisation de l’ensemble des projets qui ont été stoppés par la crise économique. À la fin de son allocution, il a appelé à promouvoir le développement des énergies renouvelables pour protéger l’environnement. Il a également exprimé sa volonté d’ouvrir le dossier des bourses universitaires pour éventuellement les augmenter au profit des étudiants habitant loin des pôles universitaires.

S. K.