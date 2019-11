Abdelkader Bengrina à Alger : « L’Algérie vit sa nouvelle ère de libération »

«Grâce à au Hirak accompagné par l’institution militaire, l’Algérie est en phase de vivre sa nouvelle ère de libération», a déclaré hier, le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelkader Bengrina.

Face à un public majoritairement féminin, le meeting programmé initialement à 14h, n’a commencé qu’à 15h40, à la salle omnisports d’Eucalyptus (Alger). Sur les murs ont été accrochés les pancartes de «Djeich Chaâb Khawa Khawa», «Bengrina ; l’espoir des fidèles de Novembre». Dans les gradins, des jeunes et moins jeunes, sympathisants et militants au parti Mouvement El Bina étaient regroupés et ont profité des moments d’attente pour chanter et répéter les slogans favorables à leur candidat.

Le candidat a entamé son allocution en réaffirmant que le Hirak du 22 février dernier ressemble à celui du 1er Novembre. «Le Hirak a libéré le pays de la Issaba et a permis de restituer les richesses, celui de Novembre a restauré la souveraineté nationale. ».

M. Bengrina a promis, une fois élu président, «de restaurer les principes de la démocratie sociale dans le cadre des principes islamiques et inscrites dans le projet du 1er novembre». Dans le même sillage, il a réitéré son engagement «à revoir la politique d’aide sociale pour que l’argent soit versé aux classes défavorisées qui sont en réalité les vrais bénéficiaires».

Pour cibler «les vrais bénéficiaires», M. Bengrina cite l’exemple de plus de 951.000 personnes aux besoins spécifiques, dont 555.000 handicapés à 100% qui vivent dans des conditions quasiment précaires, alors que d’autres riches reçoivent des subventions au même titre qu’eux, c’est injuste», s’exclame-t-il.

Pour le candidat, une politique sociale solide n’est pas sans passer en revue la politique des salaires. Il promet «de revoir à la hausse les salaires des chercheurs, notamment pour faire face à la saignée des cerveaux car plus de 6.000 chercheurs évoluent à l’étranger».

Il a par ailleurs précisé que la femme travailleuse devrait bénéficier de meilleures conditions au même titre que l’homme. Dans ce sillage, il s’engage de prendre «des mesures allant dans ce sens afin de consolider le cadre juridique protégeant ses droits».

Il promet de «décréter 6 mois de congé relatif à la maternité». Aussitôt, la salle éclate en youyous et applaudissement, évidemment la gent féminine, a été éblouie. M. Bengrina a rappelé que la religion a honoré la femme et a préservé son statut et que son programme qui s’inspire des préceptes de l’islam «sera axé sur la matérialisation de l’égalité homme-femme et pourra accéder aux hauts postes de responsabilité et se libérer ainsi de la domination masculine».

Comment le candidat compte-t-il réaliser ses engagements ? Commencer d’abord, comme il le dira «par attaquer d’abord les foyers de la corruption, par mettre en place des mesures visant la diminution la facture de l’importation, par la promotion de l’entreprenariat féminin à travers des subventions au profit des femmes artisanes, et également par une réflexion approfondie sur la question du célibat des femmes», a-t-il détaillé.

Le candidat a évoqué dans le sillage la question linguistique en Algérie. Il a promis, «à œuvrer à la généralisation de l’usage de l’arabe dans les institutions étatiques, et de la promotion du statut de la langue anglaise dans le secteur de l’éducation et des affaires». Au terme de son meeting, M. Bengrina a accusé les parties étrangères de vouloir «pour désolidariser les Algériens, et de les désunir de leur armée». «Jamais, nous n’accepterons cela», conclut-il.

Tahar Kaidi