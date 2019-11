Abdelaziz BelaÏd à Alger : « Les étudiants et les jeunes seront ma priorité »

L'étudiant algérien et l'université étaient, hier, au cœur du discours du candidat à la présidentielle du 12 décembre, Abdelaziz Belaïd, en ce 10e jour de campagne.

Le président du Front El Moustakbel a, en effet, affirmé lors d’un meeting populaire animé à la salle omnisports de Zéralda (Alger), qu'il serait le « digne » ambassadeur de l'étudiant et de l'université algérienne s’il parvient au palais d’El Mouradia. «Je vais déployer tous mes efforts et mon savoir-faire au service de l'étudiant et de l'université algérienne. Je serais tout simplement l'ambassadeur des étudiants dans la place politique », a-t-il promis en affirmant dans le même ordre d’idées que les étudiants algérien étaient les «piliers» de la Révolution de novembre 1954 et sont arrivés, à présent, à la gestion du pays. «Les étudiants l’ont prouvé par le passé. Ils ont été toujours des nationalistes qui n’ont pas hésité à participer au Mouvement national. Preuve en est, cette formidable mobilisation du 19 mai 1956, lorsqu’ils ont décidé d'abandonner les bancs de l'Université et des lycées pour rejoindre les rangs de l'Armée de libération nationale», a-t-il expliqué à ce propos.

Devant une forte assistance, majoritairement de la communauté estudiantine, Il s’engage à cette occasion de défendre l'université du fait qu’il est, a-t-il tenu à le rappeler, l'un des siens. «Je suis l’un de vous. J’ai longtemps côtoyé ce secteur et par conséquent, je ressens les souffrances des étudiants dans les résidences universitaires et les efforts qu’ils consentent dans les amphithéâtres», a ajouté M. Belaid. Ce dernier promet aussi, au cas où il sera élu à la tête de la plus haute magistrature du pays, d’ouvrir les dossiers épineux de l'université et aussi le dialogue pour tenter de «résoudre» tous les problèmes. «Il faut donner la chance à notre élite universitaire et leur ouvrir les horizons afin qu’elle puisse participer à l'édification d’une nation forte sur tous les plans. Notre pays avait besoin, dans la conjoncture actuelle, d'hommes loyaux et sincères», a-t-il plaidé, relevant que «l'Algérie a besoin de l'intelligence de ses étudiants et des véritables nationalistes qui portent le pays dans leur cœur». Pour le plus jeune candidat des prochaines élections, les étudiants doivent être les «piliers» des institutions du pays et sa confiance en les étudiants algériens est «totale». «Je voudrais que vous m'accompagner et j'ai besoin de votre grand soutien car le processus est encore très long pour arriver à bon port», s’est-il adressé en direction du mouvement estudiantin. Cette première sortie algéroise du président du front El Moustakbel était pour lui une belle occasion pour renforcer le soutien total, absolu et inconditionnel de l’Union nationale des étudiants algérien (UNEA), qui demeure l’une des plus importantes organisations estudiantines activant sur le terrain. Après Zéralda, M. Abdelaziz Belaid a mis le cap, dans l’après-midi, vers la ville des Roses où il a axé son intervention sur une question très sensible, le logement en l’occurrence. «Les problèmes que vit actuellement le secteur de l'Habitat pèsent lourdement sur l'Etat algérien. Pour résoudre les soucis du secteur à travers la mise en place d’un plan national en la matière, on doit absolument revoir la politique de logement adoptée jusqu'à présent par une administration dont la gestion laisse à désirer», a-t-il plaidé lors d’un rassemblement populaire.



Belaïd évoque le logement et la lutte contre la corruption dans le secteur des impôts



Il a précisé dans son discours que sa stratégie future porte sur l'ouverture de nouvelles banques économiques et commerciales pour «accompagner» les promoteurs immobiliers qui peuvent, selon lui, aider l'Etat dans sa politique de logement. «Il faut éradiquer les banques bureaucratique et administratives qui n'apportent aucune valeur ajoutée à notre économie nationale», a-t-il préconisé dans une salle qui scandait "Belaid président". Et d’enchaîner «Le logement est le droit de chaque citoyen. C’est également une partie de la dignité de l'être humain. La distribution des logements doit répondre à des critères bien précis et devra être équitable ».

Le candidat évoquera l'exemple des universitaires qui ne peuvent ni louer ni acheter un logement, n’ayant pas le droit d’avoir un logement décent. «Il est indispensable d'aller vers une nouvelle politique de location de logements», a-t-il suggéré encore, regrettant au passage le «bradage» des terres agricoles sur lesquelles, il a été décidé de construire des logements. L’autre sujet abordé par le président du Front El Moustakbel lors de cette sortie qui l’a menée à Blida porte sur les impôts qui, selon lui, demeure un secteur «gangrené» par la corruption et le favoritisme alors que l'Algérie devrait avoir un système fiscal moderne pour lutter contre la corruption. Il a appelé à mettre en place une politique d'impôts gérée par des mécanismes aptes à être concrétisés pour être une base économique solide permettant de développer ce secteur.

Par ailleurs, M. Belaid précisera que son programme prévoit également la libération de la société civile de l'exploitation à des fins politiques et la rendre un partenaire économique efficace, il abordera à l'occasion la question de la santé laquelle «n'a pas connu, à ses yeux, de développement». «Je crois que c'est le moment de revoir la politique de santé et de mettre à disposition des médecins les moyens modernes et nécessaires pour offrir un service de qualité aux patients qui ne savent plus à quel saint se vouer», a-t-il conclu.

M. M.