ANIE : Lancement du processus d’accréditation des journalistes

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a lancé, hier, le processus d'accréditation des journalistes pour la couverture de l'élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain, a indiqué un communiqué de cet organe. Le dernier délai de réception des demandes est fixé au 2 décembre 2019, précise la même source. L'Autorité nationale indépendante des élections appelle l'ensemble des médias audiovisuels, des organes de presse et des sites électroniques nationaux d'information à se rapprocher de ses structures au niveau du Palais des Nations à Club des Pins, afin de soumettre la liste des journalistes que ces médias souhaitent accréditer pour la couverture de l'élection présidentielle, le jour du scrutin. Le processus d'accréditation des journalistes est désormais lancé au sein de l'ANIE et des équipes dédiées à cette opération sont «d'ores et déjà à pied d'œuvre» afin de recevoir les demandes d'accréditations des différents médias, informe l'ANIE. «L'ANIE se saisit de l'espace de ce communiqué pour rappeler à l'ensemble des médias, dans le cadre de la mission pour laquelle ils seront accrédités, la nécessité de respecter les engagements éthiques pris dans le cadre de la Charte éthique approuvée et signée par toutes les parties», est-il souligné. L'Autorité a procédé à l'accréditation de 21 médias étrangers représentant des pays asiatiques, européens, arabes et africains.