Le candidat indépendant, Abdelmadjid Tebboune : Des engagements pour une Algérie prospère

Jouissant d’une grande expérience de commis de l’État, de 1969 à 2017, le candidat indépendant, Abdelmadjid Tebboune, affirme avoir une maîtrise en matière de gestion des affaires publiques.

C’est ce qu’il a entrepris d’ailleurs de mettre en relief lors des ses meetings. Les 54 engagements de son programme par lesquels il prône l’instauration d’une nouvelle République, s’articulent essentiellement sur l’exploitation de l’ensemble des richesses du pays dans divers domaines. Toutefois, le candidat, quand bien même, indique détenir la solution à même de permettre d’accéder à des lendemains prospères, n’est pas sans ignorer qu’à la base, il est d’abord indispensable de réhabiliter la confiance entre les citoyens et les institutions. Dans ce cadre, il s’engage à dynamiser davantage la lutte contre la corruption, à récupérer les avoirs détournés, à ouvrir de concert avec les spécialistes et les acteurs de la société civile un vaste chantier de révision de la Constitution et à redonner sa véritable place à la jeunesse, à laquelle il promet de remettre le flambeau. En d’autres termes, M. Abdelmadjid Tebboune est un candidat très engagé pour harmoniser les mœurs politiques suivant une démarche inclusive passant par la mobilisation de toutes les bonnes volontés en vue de rebâtir le pays et de concrétiser le changement vers une Algérie meilleure et une démocratie majeure. Il affirme que «sa vision pour la résolution de la crise politique et économique s'appuie sur le dialogue avec toutes les parties, la moralisation de l'action politique et la bonne gestion des affaires publiques». Il se dit convaincu qu’un régime semi-présidentiel est le mieux adapté pour le pays, tout comme il relève, à ce propos, la nécessité de conférer plus de prérogatives au Parlement dans le cadre de ses missions de contrôle de tous les secteurs.



70% du programme électoral destiné aux jeunes



Au plan économique, M. Tebboune préconise la mise en place d’un nouveau modèle économique basé sur la diversification de la croissance et l'économie de la connaissance. Il se dit très favorable à l’instauration d’une nouvelle politique de développement hors hydrocarbures qui repose sur la valorisation de la production nationale manufacturière agricole, industrielle et de service par l'incitation fiscale et la limitation des importations. C’est dans cette optique qu’il s’engage d’ailleurs à revaloriser les compétences de la jeunesse, plus particulièrement les diplômés de l’université et pour lesquels il promet une banque qui sera exclusivement dédiée au financement de leurs projets. Lors de son dernier meeting à Sidi Bel Abbès, il a promis une distribution équitable des richesses et la réalisation d'un équilibre économique intégré à travers toutes les régions du pays. Il a aussi rappelé que 70 % de son programme électoral est destiné aux jeunes, assurant qu’il n’y aura point «de recours aux poursuites judiciaires à l'encontre des jeunes dont les projets, financés par l'Etat dans le cadre de l’emploi de jeunes, ont échoué». Il s’engage aussi à apporter le soutien nécessaire aux hommes d’affaires créateur de richesse et d’emploi. A travers son programme électoral, M. Tebboune promet d'asseoir une nouvelle politique d'industrialisation orientée vers la micro, petite et moyenne industrie, de multiplier les start-up, orienter la consommation nationale et la commande publique vers cette production, de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs et de réviser totalement la politique CKD et SKD pour garantir une intégration élevée dans ce domaine.



Pour une meilleure prise en charge des couches défavorisées



Pour M. Abdelmadjid Tebboune, le salaire de base minimum (Smig) n’est plus adapté à la réalité algérienne. «Je pense que 80% des Algériens sont unanimes à dire qu’un Smig à 18.000 DA est dépassé» a t-il affirmé notamment lors de son passage au Forum d’El Hiwar, mettant l’accent sur la dégradation continue du pouvoir d’achat. Il propose deux options à ce propos pour en finir avec une telle situation. La première est de procéder à une révision à la hausse du Smig et la seconde porte sur l’attribution d’une prime mensuelle aux salariés. Il se montre toutefois intransigeant au sujet de la prise en charge des couches défavorisées pour lesquelles il promet de réunir toutes les conditions leur permettant de vivre dignement. Dans cette même optique, il s’engage aussi à la réhabilitation de la femme rurale en lui offrant les meilleures conditions lui permettant une meilleure intégration sur le plan professionnel.

