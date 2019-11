ANP : Des caravanes médicales au Sud et aux frontières

Le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire (ANP) vient de lancer une vaste campagne pour la prise en charge médicale des populations dans les régions reculées et isolées, notamment dans le Grand-Sud et les villes frontalières. Cette action de l’Armée est placée sous le sceau de l’humanitaire en ciblant la population et les nomades, avec leurs enfants, dans des régions isolées à l’extrême Sud. Elle vise le rapprochement des services de santé à la population et le renforcement des liens Armée-nation. En effet, selon le ministère de la Défense nationale (MDN), le vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’État-Major de l’ANP, le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, a donné des instructions à la direction de la santé militaire, afin d’orienter les efforts vers la prise en charge sanitaire des populations des régions isolées et enclavées, à travers l’organisation de caravanes médicales pluridisciplinaires, afin «pallier la déficience de la couverture sanitaire due au manque d’infrastructures de proximité et de médecins spécialistes», a-t-on indiqué.

Cette action médicale, mais également humanitaire, vise à permettre une prise en charge médicale efficace et assurera un suivi des cas compliqués. À cet effet, les personnels des hôpitaux militaires au niveau des Régions militaires (RM) ont été mobilisés, pour l’organisation des caravanes médicales. Une cartographie des régions ciblées a été établie. Des équipes composées de médecins spécialistes, de généralistes, d’officiers de l’ANP sillonnent les villages les plus reculés.

Leur mission consiste à assurer des consultations médicales gratuites sur place, distribuer des médicaments et signaler les pathologies les plus fréquentes et les cas compliqués et graves, pour leur prise en charge au niveau des établissements sanitaires. «Les citoyens ont pu bénéficier de consultations générales et spécialisées, et de services médicaux de haute qualité», a indiqué le MDN.

L’opération a touché la population dans les wilayas de Béchar, Tindouf, Ghardaïa, El-Bayadh et de Biskra. Elle a permis de dispenser des consultations et de prodiguer les soins nécessaires dans différentes spécialités, dont la pédiatrie, l’ophtalmologie, la gastro-entérologie, l’ORL, la maternité, les maladies respiratoires, l’endocrinologie, la médecine interne et la médecine générale. Elle touchera également les habitants des régions de l’extrême Sud et des villes frontalières dans les wilayas d’Adrar, de Tindouf et d’Illizi.



Des soins de qualité prodigués sans contrepartie financière



Selon le MDN, une caravane médicale a été également organisée à Souk Ahras, à l’est du pays. L’organisation des caravanes médicales au Sud et au niveau des villes frontalières n’est pas fortuite. La population des villes frontalières, ainsi que les nomades trouvent des difficultés à se déplacer vers les centres de santé, situés parfois à des centaines de kilomètres, notamment en l’absence de moyens de transport, alors que d’autres se déplacent à bord de véhicules tout-terrain, en contrepartie de 5.000 DA. À cela s’ajoute le problème du manque de médecins spécialistes.

Par contre, au Sud-Est et à l’Est, des habitants des villes frontalières se déplacent en Tunisie, pour des consultations spécialisées et des interventions, comme c’est les cas à Oued Souf et à Debded, à Illizi. Les soins sont souvent coûteux et inaccessibles pour tous les malades. En ce sens, dans le cadre de l’exécution des activités de coopération militaire algéro-tunisienne dans le domaine de la santé militaire, la commune de Heddada, dans la wilaya de Souk-Ahras, a abrité, les 27 et 28 septembre 2019, la deuxième phase de la caravane sanitaire commune algéro-tunisienne, après la première phase qui s’est déroulée dans la localité de Sakiet Sidi Youcef en Tunisie, les 21 et 22 septembre 2019. «Cette deuxième phase, qui a vu le déploiement d’antennes médicales composées de praticiens médicaux relevant des différentes structures des Services de Santé Militaire de la 5e Région militaire et de leurs homologues des Services de Santé Militaire tunisiens, a permis de prendre en charge les populations civiles en termes de consultations, d’explorations radiologiques et d’analyses de laboratoire, associée d’une campagne de prévention et de sensibilisation sur les maladies cancéreuses», a précisé le MDN. Cette caravane sanitaire commune algéro-tunisienne, organisée pour la troisième fois consécutive, après le succès enregistré, lors des précédentes caravanes en 2017 et 2018, a pour objectif de «promouvoir la coopération bilatérale entre les Services de Santé militaire des deux pays et de répondre aux doléances des populations des zones frontalières entre l’Algérie et la Tunisie, qui ont exprimé, à leur tour, leur satisfaction et leur appréciation de cette initiative qui a permis à de nombreux citoyens de la région et des zones limitrophes de bénéficier de soins de qualité, et ont émis leur souhait de perpétuer ce genre d’initiatives au profit des citoyens de ces zones». «Cette action se poursuivra encore dans le temps, a assuré le MDN». Neila Benrahal