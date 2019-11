Affaire des co-accusés de feu Fekhar : 8 condamnations à la prison

Le tribunal de Ghardaïa a prononcé, hier, une condamnation à dix-huit mois par contumace pour sept personnes et une à six mois avec sursis pour la huitième, dans l’affaire des co-accusés de feu Kamel-Eddine Fekhar.

Dans cette affaire mise en délibérée pour ce mardi, seul le responsable du bureau du Front des forces socialistes (FFS) de Ghardaïa, Hamou Mesbah, était présent à l’audience et a écopé de six mois de prison avec sursis, tandis que les sept autres co-accusés étaient absents et ont été condamnés par contumace. Ces peines sont assortie d’une amende globale de 200.000 dinars.

Lors de l’audience du 12 novembre dernier et après les plaidoiries des avocats de la défense, le représentant du ministère public avait requis une peine de 18 mois de prison ferme avec une amende à l’encontre des huit co-accusés de feu Kamel-Eddine Fekhar, pour «attroupement», «contestation» et «profération de propos déplacés à l’égard de décisions de justice prises au nom du peuple».

L’affaire remonte à mars dernier, lorsque le tribunal criminel de Ghardaïa a condamné à dix ans de prison ferme, deux individus accusés du meurtre d’un notable de la région, une sentence qui a déclenché une protestation et une remise en cause des décisions de justice, ainsi que des déclarations et publications contre ces décisions sur les réseaux sociaux.