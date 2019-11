Coopération algéro-allemande : Un guide pratique pour les établissements pénitentiaires

Le programme d’appui à la réforme du système pénitentiaire en Algérie 2017-2019, a été sanctionné par l’élaboration d’un guide destiné au personnel pénitentiaire visant à humaniser davantage l’institution pénitentiaire. Clôturé hier à Alger, ce programme a été organisé par le ministère de la Justice et représenté par la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, en coopération avec l’Allemagne. Ce programme a été co-financé avec la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale.

Dans son allocution à l’occasion, le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohammed Zougar, a indiqué que «le fait de s’imprégner de l'expérience allemande nous a permis de recueillir de nombreux résultats probants». Il s'agit d'échanger des expériences dans les domaines du «traitement des détenus et leur prise en charge dans tous les aspects psychologiques et sociaux et de santé». Il a également souligné que cette coopération avait permis l’élaboration de "guides pratiques" reprenant les meilleures pratiques des deux pays, à l'intention du personnel du domaine pénitentiaire en Algérie. Après avoir loué cet effort, M. Zougar a souligné que ce document constituerait une «référence» pour les cadres algériens dans leurs exercice quotidien».

Il a également exprimé la volonté de son secteur à «poursuivre la coopération et d'étendre ses domaines pour inclure les aspects juridiques et législatifs».

Pour sa part, M. Mokhtar Felioune, directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, a salué les résultats positifs du programme de coopération avec l'Allemagne, soulignant que le secteur pénitentiaire «a connu plusieurs réformes, notamment dans le cadre de la coopération institutionnelle avec un nombre de pays amis, y compris dans le cadre d'organisations et d'organismes régionaux et internationaux qui ont contribué au développement du système pénitentiaires en Algérie».

Il s’agit selon le même responsable, de s'adapter aux normes internationales et aux traités et conventions ratifiés par l'Algérie, dans le domaine de l’humanisation des conditions de détention, à même de garantir le respect des droits de l'homme, à fournir une couverture sanitaire efficace aux prisonniers, et assurer l’éducation et la formation, ainsi que la réinsertion des détenus dans la société.

«C’est dans ce cadre, ajoute M. Felioune que s’inscrit le programme de coopération avec l’administration pénitentiaire allemande qui nous a permis de nous imprégner de l’expérience de ce pays et tirer profit de toutes les bonnes pratiques adoptées dans ce domaine», rappelant la conférence organisée en 2017, à laquelle ont participé des experts des deux pays, et a conclu au lancement d’une formation de quatre groupes de travail.

Dans le cadre de cette initiative, dix réunions et ateliers ont également été organisés en Algérie et des visites de travail dans des prisons algériennes ont été effectuées, ainsi que des voyages d'étude en Allemagne.

Partant de là, l'accent a été mis sur les questions relatives aux droits de l'homme, la prise en charge médicale et psychologique, l'hygiène physique et des lieux de détention, le suivi des dossiers judiciaires, ainsi que l'accueil des prisonniers.

M. Felioune a indiqué enfin que les documents élaborés par les groupes d’experts seront remis à tous les établissements pénitentiaires pour leur servir de guide pratique.

Pour sa part, Anne Zimmermann, chef de service Planification et coopération juridique internationale au ministère allemand de la Justice, a «salué les efforts déployés par l'Algérie dans le domaine de l'humanisation de ses établissements pénitentiaires et centres de rééducation».

La PDG de la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale, Frauke Bachler, a indiqué de son côté que la coopération entre les deux pays avait permis l'élaboration d'un manuel de travail pour le personnel pénitentiaire en Algérie, comportant plusieurs aspects tels que l'accueil du prisonnier et les soins médicaux et physiques.

Intervenant à son tour, le Consul général de la République d'Allemagne en Algérie a salué le partenariat entre les deux pays. Un partenariat qui a duré deux années, et qui a permis un échange de vues entre les deux pays, affirmant que la situation psychologique des prisonniers en Algérie avait "changé" et s’est "améliorée".

Le diplomate a expliqué à la fin que les résultats obtenus par le projet de coopération seraient appliqués dans diverses institutions pénales algériennes.

Salima Ettouahria