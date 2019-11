Travail des femmes : Le taux national d’employabilité ne dépasse pas 18%

En dépit des efforts consentis par l’État pour assurer son intégration dans le marché du travail, le taux national de l’employabilité de la femme algérienne reste timide, ne dépassant pas les 18%. C’est ce qu’a déclaré, hier, le chef de cabinet du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, à l’ouverture d’un séminaire sur «La promotion des droits professionnels de la femme travailleuse».

Dans son allocution prononcée à cette occasion, Nasr Eddine Bouguerra estimera que «ce taux est insuffisant et en deçà des attentes de l’Etat algérien» qui a mobilisé tous les moyens nécessaires pour permettre une meilleure intégration de la femme dans le monde du travail à travers notamment, l’enseignement et la formation des femmes. Pour preuve, M. Bouguerra a avancé le taux de 65,6% de femmes diplômées des universités pour l’année 2018/2019.

«Notre département ministériel a accordé un intérêt particulier au travail de la femme en lui octroyant les facilitations dans l’agence nationale du travail», a fait savoir ce responsable, ajoutant que le taux d’inscription des femmes demandeuses d’emploi dans le cadre du programme d’insertion professionnelle a atteint les 60,72% durant l’année 2019. Ce qui leur permettra, a-t-il dit, de bénéficier d’une «titularisation automatique» dans les trois prochaines années, conformément à la dernière décision prise par le gouvernement portant régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats pré-emploi.

M. Bouguerra a, dans ce contexte, évoqué l’amélioration et l’octroi de facilitations pour l’encouragement de l’entreprenariat féminin, faisant savoir que 39.900 entreprises ont été créées dans le cadre du dispositif de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej), dont 17 % créées par des femmes durant cette année. Il fera également savoir que la caisse nationale d'assurance-chômage (Cnac) a enregistré 15.259 entreprises créées à ce jour.

«L’entreprenariat féminin est le moteur du développement économique à travers sa participation dans la diversification de la production nationale hors hydrocarbures», notera le chef du cabinet au ministère du Travail, tout en soulignant que le travail à distance constitue un moyen d’augmenter le taux d’employabilité des femmes, en particulier les diplômées des universités pour renforcer la participation de la gent féminine dans le développement de l’économie nationale.

«Ce nouveau mode de travail permettra aux femmes de concilier entre leur vie professionnelle et la vie familiale pour une meilleure rentabilité et un meilleur rendement», a-t-il souligné. Et d’ajouter que «la concrétisation de notre objectif visant à mettre en place les bases et les principes pour l’encadrement du travail à distance, nécessite la conjugaison des efforts des différents intervenants, les secteurs concernés par le travail, des experts du domaine et de la société civile». Il a, dans ce sillage, rappelé les efforts consentis par l’Etat pour garantir l’égalité des chances entre la femme et l'homme sans aucune discrimination, précisant que c’est un choix stratégique qui exige une amélioration constante, des conditions professionnelles de la femme.



Nécessité d’initier des politiques basées sur la parité sensible

au genre, pour booster l’emploi féminin



«La femme doit s’enorgueillir de ses acquis et de ses droits professionnels qui lui ont été consacrés par la législation algérienne notamment en matière d’accès au marché du travail», a insisté le responsable, ajoutant que l’Algérie, qui a ratifié toutes les conventions internationales du travail et est devenue précurseur dans ce domaine, contrairement à certains pays développés où la femme souffre encore de discrimination dans les droits professionnels en matière de salaire et de promotions. De son côté, le chef de cabinet du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mohamed Sidi Moussa, a passé en revue les efforts déployés par le secteur en vue d’offrir à la femme des opportunités d'emploi dans différentes activités. Relevant l’intérêt de la participation de la femme dans toutes les politiques économiques et sociales en vue de promouvoir le pays, celui-ci a mis en relief les efforts consentis par l’Etat visant à prendre en charge les questions liées à la femme, citant les acquis qui ont été enregistrés dans différents domaines qui se sont traduits par les différents réformes, les législations et les politiques en faveur de la femme algérienne et ce quelle que soit sa situation. «C’est une preuve tangible de l’intérêt accordé à la promotion de la femme qui a pu confirmer sa présence dans la société», a-t-il fait remarquer. Il a, dans le sillage, indiqué que le département de la solidarité nationale s’attelle à assurer la promotion de la femme à tous les niveaux et se fixe comme objectif d’atteindre un taux satisfaisant en termes d'entrepreneuriat féminin et d’encourager les diplômées des universités et celles qualifiées à s'engager dans des projets d’investissements.

Le chef de cabinet est revenu sur le travail à distance, estimant que la concrétisation de ce dispositif ouvrira davantage les portes aux femmes pour accéder au marché du travail, et que les différentes expériences, ont prouvé l’efficacité de ce mode de travail, particulièrement pour les femmes. Pour sa part, Mme Kahina Hamiche, chercheur au Centre de recherche en économie appliqué pour le développement (CREAD), qui a présenté un exposé sur la contribution de la femme salarié et en auto-emploi dans l’économie nationale, a mis l’accent sur la nécessité d’initier des politiques basées sur la parité sensible au genre pour booster l’emploi féminin. Pour sa part, Mme Nacéra Haddad, vice-présidente du Forum des chefs d’entreprises (FCE) a indiqué qu’avec l’avènement des nouvelles technologies et de l’internet, le travail à distance est devenu une opportunité à développer pour résorber le chômage des diplômés et les jeunes qui sont confrontés au chômage, notamment dans les wilayas du Sud et les Hauts Plateaux.

«Ce genre d’activités existait mais dans l’informel, ces activités étaient ni organisées ni structurées», a-t-elle expliqué, soulignant la nécessité de mettre en place une politique d’accompagnement de ce nouveau marché.

Mme Haddad a relevé l’importance de l’accompagnement de ce genre d’activités par la formation, l’identification des métiers à travers l’actualisation de la nomenclature de l’emploi et une réglementation pour encadrer le travail à distance.

Kamélia Hadjib