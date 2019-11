Chiraz Latiri : directrice générale du Centre National du Cinéma et de l’Image

Q : Les JCC, doyen des festivals arabes et africains, sont considérées, par les professionnels du secteur et les cinéastes, comme l’une des principales clés à l’origine de la place enviable qu’occupe, depuis quelques années, le cinéma tunisien sur la scène internationale. Partagez-vous cet avis ?

Depuis leur naissance, les JCC drainent un public cinéphile incroyable. Le public tunisien est connu pour être exigent et attend avec impatience ce rendez-vous. L’année dernière, 334.000 billets vendus sans compter les abonnements et les régions. Pour 2019, l’engouement est encore plus important notamment pour les films tunisiens. Cela nous conforte et nous rassure que cette nouvelle génération aime le cinéma et continue à aller voir des films dans les salles.



Les générations des cinéphiles aujourd’hui sont-elles le fruit du travail de longues années des JCC ?

Les JCC ont contribué à la naissance de ces générations, car il faut savoir que nous avons des structures qui militent pour cette cause. Parmi elles, la fédération tunisienne des cinéclubs, fédérations tunisiennes des cinéastes amateurs ainsi que de nombreuses associations qui jouent un rôle énorme pour la vulgarisation de l’éducation à l’image et qui activent partout, des ciné-rif qui organisent des projections dans les régions assez éloignées de la capitale, et depuis deux ans, nous avons une cinémathèque.

En fait, le CNCI a un budget assez conséquent consacré au soutient des associations qui font des activités en relation avec le cinéma, et parfois c’est nous même qui allons à leur recherche sur les réseaux sociaux. A cela s’ajoute aussi l’histoire des JCC qui reste un festival engagé et militant.



Les salles de cinéma drainent des foules immenses pendant les JCC, et pourtant cela ne semble pas être le cas pendant le reste de l’année à en croire un nombre de cinéphiles tunisiens qui souhaitent vivre cette passion et ses émotions tout au long de l’année...

C’est une vérité du terrain, nous n’avons pas un réseau de salles très élargi en Tunisie. Pour le grand Tunis, il y a suffisamment de salles, et à l’exception de la salle du CNCI, le reste appartient aux opérateurs privés. Il faut savoir que le CNCI prévoit un budget pour soutenir les exploitants de ces salles, dédié à l’aménagement de ces dernières (qualité de l’image, rénovation des chaises et de la moquette, etc).

Notre objectif est d’inciter les partenaires privés et des bailleurs de fonds à ouvrir des salles de cinéma en dehors du grand Tunis.



Les JCC, un festival engagé, militant orienté vers le maghreb et l’Afrique, disposent-t-elles d’une ligne éditoriale ?

Les journées cinématographiques de Carthage ont été créées en 1966 avec un caractère militant dédié au cinéma du sud et le cinéma arabo-africain, avec comme priorité le cinéma d’auteur. Et donc, l’idée c’est de faire de cette rencontre cinématographique de plusieurs professionnels aussi un rendez- vous avec ce grand public. C’est dans le même esprit que celui du FESPACO aujourd’hui.