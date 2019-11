Abdelilah El-JAouhari : réalisateur et critique de cinéma marocain

Selon vous, quelles sont les conditions qui permettent aux festivals de jouer pleinement leur rôle, notamment dans le développement du cinéma ?

La renaissance du cinéma dans n’importe quel pays dépend essentiellement de la volonté politique de ce dernier. C’est d’ailleurs le cas au Maroc. Selon moi, les festivals constituent le couronnement d’une dynamique de production cinématographique. Prenons l’exemple du festival de Carthage. Il a vu le jour dans une conjoncture marquée par le foisonnement des cinéclubs tunisiens et la renaissance du cinéma africain.

Les festivals contribuent au rapprochement et à la mise en relation des créateurs qui, à leur tour, développent des mécanismes de production et de créativité. Pour résumer l’idée, les festivals sont l’aboutissement d’un processus de renaissance du cinéma et non le contraire, et ça, est bien le cas partout dans le monde.



De plus en plus les professionnels du secteur plaident en faveur des textes réglementaires qui limitent l’intervention financière des institutions étatiques dans la production cinématographique. Quel est votre avis par rapport à cette question et qu’en est-il de l’expérience marocaine dans ce sens ?

Prenant l’exemple du Maroc, chez nous le centre cinématographique marocain n’intervient pas dans le contenu des œuvres qu’il soutient. L’aide financière accordée à une production ne dépasse pas les 2/3 d’un film.

Le 1/3 restant doit être assuré par le producteur. Selon moi et pour ce qui est des pays arabes, l’Etat doit aider le cinéma et investir dans le secteur car nous ne disposons pas, malheureusement, d’une industrie cinématographique.

Pour le moment, l’expérience marocaine est très réussie et a montré son efficacité par rapport à cette question et à plusieurs niveaux. Vous savez, la culture et en particulier le cinéma jouent un grand rôle dans la construction de l’être humain du futur qui est ouvert aux autres cultures et qui aime la paix.



Depuis quelques années, le cinéma des pays du Maghreb est de plus en plus présent dans les grands rendez-vous internationaux et figure sur certains de ses palmarès. Paradoxalement, ces mêmes pays peinent à créer un marché ne serait-ce que pour le film maghrébin. Comment expliquez-vous cela ?

Cela s’explique par l’absence dès notre enfance d’une éducation culturelle. Dans le manuel scolaire, l’intérêt est accordé aux matières scientifiques et mathématiques, mais pas à l’éducation artistique. Pour un citoyen lambda, «aller au cinéma est une perte de temps».. C’est pour dire qu’on ne peut pas avoir un marché du cinéma sans public, et on ne peut pas avoir un public sans une éducation cinématographique qui nous inculque la passion du cinéma dès l’enfance, et sans public on ne peut avoir des salles de projection et par conséquent, pas de distribution.

A cela il faut ajouter que l’ampleur et l’envergure du public se mesurent en dehors des périodes des festivals. Aussi, en plus de la logistique et d’un public, il faut qu’il y ait des lois qui protègent le film national et lui accordent sa part de la projection dans un nombre d’espace de projection.