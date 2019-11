Cinéma, industrie cinématographique et festivals : Focus sur un secteur stratégique qui peine à s’affirmer

Le rôle indispensable de l’art dans le progrès de l’humanité et l’évolution de la pensée humaine n’est plus à démontrer. Le cinéma, comme vecteur majeur du rayonnement culturel et d’influence, est une réalité concrète mais pas seulement. En effet, chez les grandes nations et les grands Etats de ce monde, l’industrie cinématographique est devenue —depuis plusieurs décennies— un pilier à part entière de l’économie, un moteur de développement commercial, une source de richesses qui livrent des chiffres astronomiques, mais surtout un outil puissant d’exportation d’idées, de valeurs, de cultures et parfois même de politiques ! Selon une étude révélée par un confrère français, rien que le box-office mondial s’établissait l’an dernier à 42 milliards de dollars ! Un enjeu auquel se sont saisis plusieurs pays de la région arabe, notamment à travers la création de festivals et toutes sortes de manifestations dédiées au 7e art et dont les retombées économiques sont loin d’être négligeables. A titre illustratif et selon la même référence, à Cannes, l’incidence économique de la dernière édition du festival a été estimée à 200 millions d’euros. Autour de ce préambule, nous nous sommes rapprochés de responsables de festivals, de cinéastes et critiques de cinéma présents à la 30e édition du doyen des festivals arabes et africains, en l’occurrence les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), pour qu’ils nous fassent part de leur vision, expériences, les clés de leur réussite et les raisons de certains échecs.