Mohamed Bensalah : Cinéaste et universitaire

Pensez-vous qu'en Algérie, nous disposons d'une vision ou d'une stratégie claire qui permettent aux festivals de cinéma de remplir leur mission?

Il serait prétentieux de vouloir, en quelques minutes, répondre de manière exhaustive à une telle question. Je vais, toutefois, tenter de vous faire part de mes sentiments et de mes ressentiments pour avoir été longuement impliqué dans ce domaine qui, à mon sens, revêt une importance stratégique. Je peux, sans risque de me tromper, affirmer haut et fort qu’en matière de stratégie culturelle intelligente, le déficit est quasi-total.

Des ministres se succèdent, improvisent quelques rénovations, osent quelques réformettes et s’en vont, sans faire de bilan et sans tracer de perspectives. Seule l’émergence de festivals, qui évoluent vaille que vaille, donne l’illusion que le train culturel est toujours sur ses rails.

Il ne faut, cependant, pas se méprendre. Si ces festivals perdurent encore dans ce secteur naufragé, cela est dû essentiellement au ferme engagement de leurs promoteurs et du public fidèle qui les encourage. Par leur ténacité, leur persévérance, et je dirai même leur entêtement, certains animateurs ont réussi à mettre sur pied de véritables édifices artistiques, certes fragiles, mais qui jouissent d’une notoriété certaine au point de devenir les symboles d’une Algérie debout, généreuse et ouverte sur le monde.



En dépit des efforts financiers mobilisés par l'Etat pour soutenir le 7e art, le rendement demeure de loin en dessous des attentes, et ce, malgré un potentiel de talents et de créativité énorme et incontestable. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?

Le cinéma dans notre pays vit sous le double signe du paradoxe et de l'ambiguïté.

Paradoxe parce que ce secteur d'activité a un besoin criard de professionnels aguerris, de formation artistique, d’infrastructures cohérentes, de moyens financiers et logistiques conséquents et surtout d’encouragements et de liberté pour se développer.

Ambigüité, en raison de sa fragilité et des menaces qui pèsent en permanence sur les secteurs connexes (formation, production, diffusion, salles, etc.).

Nul besoin d’être grand clerc pour constater les raisons de notre naufrage cinématographique. Souvenons-nous, il y a à peine quelques décennies, reconnu et attendu avec curiosité par les professionnels du monde entier, notre cinéma faisait des percées spectaculaires sur les écrans nationaux et étrangers.

Chacun s’émerveillait de constater qu’une cinématographie à peine naissante disposait de vrais cinéastes, de comédiens talentueux et de techniciens hors pair capables de prouesses artistiques.

Avant son enlisement, notre cinéma avait le vent en poupe et était même considéré comme l’un des plus dynamiques, des plus prolifiques et des plus talentueux en comparaison avec les cinémas arabe, africain et du tiers-monde. Les nombreux prix qui lui ont été décernés dans des festivals internationaux prestigieux en témoignent.

Mais très vite, vers la fin des années 70, les choses ont basculé.

Les signes d’essoufflement se sont multipliés : Organisme et infrastructure (Cnca, Oncic, Anaf, Enaproc, Enadec, Caaic, Enpa…) ont fait l’objet de démantèlement. Les professionnels ont maintes fois tiré la sonnette d’alarme afin que des mesures urgentes soient prises. chez les grandes puissances de ce monde, la culture, le 7e art notamment, exercent à la fois un rayonnement culturel et une diplomatie d'influence. Chez nous (en Algérie précisément) une prise de conscience dans ce sens peine à exister. Pourquoi selon vous ?

Qu’il ait été analysé sur le plan technique, culturel, sociologique, moral ou politique ou sous l’angle économique, religieux, historique ou de la communication, le cinéma a toujours été une énigme. L’œuvre d’art, ce grand halo lumineux qui irradie chaque jour les yeux fascinés de millions de personnes, demeure un mystère. Loin de résoudre cette énigme et de débrouiller ce mystère, il nous importe, à tout le moins, de comprendre ce kaléidoscope universel qui ne cesse de susciter l’émerveillement. En Algérie, on semble ne pas avoir compris l’importance de l’œuvre filmique qui imprègne la jeunesse, excite la curiosité et éveille l’esprit critique en remplissant d’enthousiasme le spectateur le plus réfractaire. A travers mes travaux et recherches dans le domaine de l’anthropologie de l’image fixe et/ou animée, j’ai maintes fois souligné le rôle du 7e art dans le développement de la conscience critique et esthétique de nos concitoyens, tout en évitant de l’appréhender sous les seuls auspices nationaux. J’ai également souligné le fait qu’il pouvait permettre la mise en lumière des interactions, riches et nombreuses que l’anthropologie, l’histoire, la géographie et la culture ont tissée entre les peuples. Effectivement, chez nous, comme vous le soulignez parfaitement, rien ou presque rien n’a été entrepris pour éveiller les consciences et développer l’esprit critique de nos concitoyens et plus particulièrement auprès des enfants et des jeunes en général. Qu’on le veuille ou non, les films aujourd’hui mettent en relation, informent, expliquent, propagent des idées, aident à la compréhension, ouvrent une grande fenêtre sur le monde... Vecteur de rapprochement entre cultures et civilisations, le cinéma est rassembleur.

A. Saher