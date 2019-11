Tahar Houchi : Directeur artistique du Festival International du Film Oriental de Genève et journaliste

Les programmes d’aide directe ou indirecte dédiés à la production cinématographique et à la création des festivals suffisent-ils pour développer et promouvoir le cinéma ?

C’est vrai que le cinéma algérien bénéficie de beaucoup d’argent, sauf qu’il y a un manque de ce qu’on appelle un service après- vente. On fait un film et puis l’on ne sait plus quoi en faire après. On fait un festival mais nous n’avons pas de vision pour savoir comment tirer profit de cette manifestation, car ce n’est pas le festival en soi qui est le but mais ce que l’on fait avec. A travers le festival, l’on tisse des relations avec des autres évènements similaires, des amitiés, des contacts de travail, qui, un jour, permettront de faciliter un processus de sélection de films ou de faire venir des producteurs pour tourner en Algérie et faire rentrer de l’argent, entre autres, aux caisses des CNC pour financer des films, comme c’est le cas en suisse et en France. En Tunisie, ils ont un CNC qui travaille bien et ils ont un festival, aussi on accorde des bourses, ce qui permet de faire venir des professionnels, parce qu’il y a de l’argent. Une fois le film est terminé, il a déjà des agents de promotion qui vont le soutenir pour aller dans des festivals.

Une partie de la réussite d’un festival réside dans sa capacité à drainer du monde devant les salles de cinéma pendant la manifestation, mais cela ne signifie pas pour autant de créer et développer un marché pour le film. Cela est dû à quoi selon vous ?

Effectivement, un festival ne se résume pas au fait qu’il y ait un public. Il faut qu’il ait une chaîne de production, de post-production et des salles de distribution. Vient ensuite le public parce qu’il va payer un billet sur lequel on peut ponctionner une partie qui va à la caisse dédiée au financement des films. En Tunisie, il y a des salles, un public et il y a un climat favorable et des producteurs et des distributeurs qui amènent des films étrangers et tunisiens à la fois. Faire des festivals pour faire venir des stars, des médias étrangers et par la suite des touristes sont de bonne guerre, mais ce n’est pas l’essentiel, et ce n’est pas uniquement avec cela que l’on peut faire avancer le cinéma. Il y va de même pour

l’Algérie.



Etes-vous favorable à la mise en place d’une législation qui limite le seuil de la participation financière de l’Etat à la production de films ?

Vous savez, nous sommes toujours dépendants de celui qui vous donne de l’argent et cela est le cas partout dans le monde, à moins que vous ayez à faire à des anges, et d’ailleurs c’est une utopie. Après, la question fondamentale qui doit être posée est : «suis-je prêt à vendre mon âme pour de l’argent ou je vais négocier ?». Un bon cinéaste c’est l’art d’avoir l’argent des bailleurs de fonds et en même temps être fidèle à soi-même.