Cinéma, industrie cinématographique et festivals, Intishal Tamimi : Directeur du Festival EL-Gouna (Égypte) et critique irakien

Bien que sa création date de trois ans seulement, le Festival d’El Gouna se compte parmi les plus importants dans le monde arabe et sans doute le plus imposant au moyen-Orient. Peut-on connaître la clé de ce grand succès ?

Comme vous le savez, nous n’avons pas baptisé El Gouna comme un festival international bien qu’il en soit un. Nous considérons que de nombreux festivals qualifiés d’internationaux sont dans la réalité moins que locaux.

Un festival international est celui qui a la capacité d’intéresser et de séduire de grands films internationaux de tous les continents, des stars, des cinéastes, des producteurs, des réalisateurs des quatre coins du monde, de la presse internationale. Tous ces ingrédients sont rassemblés dans le festival d’El Gouna depuis sa 1ère édition. A cela s’ajoute la force et le sérieux de son programme. Il y a des festivals internationaux qui amènent de grands films mais anciens, d’autres programment des films nouveaux mais qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Et donc, notre challenge, dès le départ, était d’amener des films puissants de haut niveau, en même temps très récents. Ainsi notre démarche est de programmer des films en avant-première, soit ceux qui passent en compétition aux festivals de Toronto ou Saint-Sébastien. Exemple : dans l’édition 2019, nous avions 84 films dont 16 projetés en avant-première. Aussi, nous ne programmons aucun film projeté dans les festivals de la région arabe.



Quelles sont les cartes sur lesquelles s’appuie la direction du festival pour convaincre les cinéastes étrangers de renommée mondiale de venir projeter leurs films en avant-première dans un festival qui n’a que trois ans d’existence ?

Dans la première édition, nous avons rencontré d’énormes difficultés et donc, nous avons pris plus d’une année et demie pour préparer le festival.

A cela s’ajoute le fait que la direction du festival est composée de personnes qui ont déjà travaillé dans de grands festivals et jouissent d’une grande crédibilité et s’entourent d’un comité international de consultants qui regroupe des noms pesant lourd dans le 7ème art dont Abderrahmane Sissako, Tarek Benammar, Hind Sabri et Yousra, forest whitaker, Mohamed Mallas…



Un nombre de conventions et des accords de coopération et de coordination entre les festivals de la région arabe ont été signés, mais leur rendement sur le terrain semble quasi-inexistant. Pourquoi selon vous ?

Personnellement, j’ai pris part à un nombre de réunions qui œuvrent dans ce sens. De mon point de vue, je pense qu’il suffit déjà de créer un site internet qui rassemble l’actualité de tous ces festivals dans notre région.

D’ailleurs, j’ai proposé cela lors d’une rencontre en Algérie en marge du festival d’Oran.

Je pense qu’il est difficile de coordonner entre les festivals, car chacun d’entre eux fonctionne avec des mécanismes et des paramètres qui lui sont propres dont la période de sa tenue, le climat, etc. Chaque festival a sa propre feuille de route qui définit ses objectifs.