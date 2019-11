Grand angle : Alerte

Les autorités turques ont arrêté une ressortissante française de 21 ans, soupçonnée de vouloir rejoindre le groupe Etat islamique (EI/Daech) en Syrie, ont rapporté hier les médias turcs. L’information n’est pas anodine. C’est la preuve que les recruteurs de ce groupe terroriste sont toujours actifs sur le «marché du travail». C’est aussi la confirmation que l’endoctrinement de jeunes est toujours de mise. Mais gageons que pour les experts cela n’a rien de surprenant. Ils avaient averti que Daech, en dépit des nombreux revers subis sur le terrain et de la neutralisation de son chef Abou Bakr al-Baghdadi, n’était pas disposé à disparaitre docilement de la scène. Pis, avait-on aussi souligné, la mort de son chef Abou Bakr Al Baghdadi et la désignation de son successeur allaient pousser le groupe à faire montre d’une nouvelle démonstration de force afin de prouver à la coalition internationale en charge de son éradication qu’il ne s’en était pas fini de lui et qu’il ne renoncera jamais à son rêve d’instaurer un califat. «La fin, en février 2019, du califat territorial, créé en 2014 par Al-Baghdadi, n'avait déjà en rien signé la fin de Daech puisque, depuis, Daech se reconstitue sous des formes différentes et clandestines», avait indiqué la ministre française des Armées dans un entretien accordé, fin octobre dernier, au Parisien. Et force est de reconnaitre que Daech n'est pas à ce jour défait d’où la nécessité de poursuivre le combat contre lui. D’autant, et la preuve est donnée par l’arrestation de la jeune française, que le mécanisme de propagande idéologique islamiste mis en œuvre par le groupe terroriste n’a en rien perdu de son efficacité. «La propagande a été un moyen de recrutement et d'influence très fort», rappelle-t-on. Et «la mort d'Al-Baghdadi ne signe pas l'arrêt de cette propagande». Car faut-il s’en convaincre, si cette jeune femme a été arrêtée, il est certain que d’autres jeunes attirés par les propagandistes de Daech ont pu réussir à rejoindre le groupe ou du moins sont prêts à sauter le pas à la première occasion. C’est pourquoi la question qui taraude tous ceux qui luttent contre le groupe terroriste et celle de se demander comment parvenir à «assurer une défaite durable de Daech et empêcher sa résurgence».

Nadia K.