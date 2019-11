Mali : 13 militaires français tués

Treize militaires français de la force Barkhane ont été tués au Mali dans une collision accidentelle de deux hélicoptères lors d'une opération de combat contre des terroristes, a annoncé mardi la présidence française.

Le président Emmanuel Macron a salué «avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l'armée de terre,

six officiers, six sous-officiers, et un caporal-chef», a ajouté la même source.

Mi-juin dernier, trois soldats français avaient été blessés dans l'atterrissage d'urgence de leur hélicoptère lors d'une opération conjointe avec l'armée malienne dans le nord-est du Mali, avait annoncé l'état-major des armées française dans un communiqué, faisant savoir que leurs jours n'étaient pas en danger.