Colonies israéliennes en Palestine : Les ministres arabes des ae rejettent la décision américaine

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont rejeté, lundi, la décision américaine considérant les colonies israéliennes en Cisjordanie (Palestine) comme étant légales et non contraire au droit international. Selon un communiqué publié après une réunion au siège de la Ligue arabe au Caire, les ministres ont affirmé leur «condamnation et rejet de la décision des Etats-Unis (sur les colonies)», la jugeant «nulle et non avenue et sans effet juridique».

L'administration de Donald Trump, en rupture avec la tradition diplomatique américaine, a décidé la semaine dernière de ne plus considérer comme illégales les colonies israéliennes. Par ailleurs, dans le texte de résolution adopté lundi, les ministres arabes ont «vivement dénoncé l'agression de l'occupant israélien sur la bande de Ghaza» et dénoncé «la politique israélienne d'assassinats (ciblés)». Une flambée de violences avait éclaté début novembre après une frappe israélienne qui avait tué un commandant du Jihad islamique, mouvement palestinien, dans la bande de Ghaza.



L’appel d’urgence de l’UNRWA



Le commissaire général par intérim de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), Christian Saunders, a annoncé lundi que le déficit budgétaire de l'agence s'élevait à 322 millions de dollars, appelant les pays donateurs à lui accorder une aide immédiate. Lors d'une conférence de presse en Jordanie, M. Saunders a déclaré que son agence pouvait fournir le strict minimum, ses besoins immédiats s'élevant à environ 167 millions de dollars. R. I.