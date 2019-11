Réforme de l’Onu : Vers un élargissement du Conseil de sécurité ?

Depuis quelques années, la réforme de l’Organisation des Nations unies se pose avec insistance. La résurgence de nouvelles puissances, les nouveaux enjeux géopolitiques ainsi que les nouveaux défis du développement dictent la nécessité de revoir la distribution des rôles et le mode de fonctionnement au sein d’un conseil de sécurité qui a montré ses limites à trouver des solutions à certaines crises et devenu même une source de blocage pour d’autres, ce qui justifie les nombreuses critiques dont fait l’objet cette institution.En effet, la composition actuelle du Conseil de sécurité des Nations unies pose un sérieux problème face aux nouveaux défis qui menacent l’équilibre général de la société internationale contemporaine. Pour certains analystes, le veto dont disposent certains de ses Etats membres serait anachronique. Des propositions en vue de le réformer existent. La création de nouveaux membres permanents ne ferait que perdurer le problème. Par contre, une solution plus souple où les Etats les plus importants des différents groupes géographiques auraient la possibilité d'occuper des mandats à long terme renouvelables, attribués en fonction de l'importance des Etats, pourrait apporter une solution au problème et impliquer davantage ces Etats dans le fonctionnement du conseil et le maintien de la paix et de la sécurité internationale. La France, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, s’est déclarée, hier, favorable à un élargissement de cet organe qui pourra ainsi compter jusqu'à 25 membres, permanents et non-permanents, estimant que cette réforme renforcerait l’autorité et la représentativité du Conseil. «Un tel élargissement du Conseil de sécurité le rendrait plus représentatif du monde d'aujourd'hui et renforcerait son autorité, tout en préservant sa nature exécutive et opérationnelle», a souligné l’ambassadeur de France à l’ONU, Nicolas de Rivière. Intervenant lors d’une réunion de l’Assemblée générale des Nations unies sur la «question de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres», M. de Rivière a affirmé : «nous souhaitons que le Conseil tienne compte de l’émergence des nouvelles puissances qui ont la volonté et la capacité d’assumer la responsabilité d’une présence permanente au Conseil de sécurité et qui sont, conformément à la Charte des Nations unies, en mesure d’apporter une contribution importante à l’action du Conseil». Dans sa composition actuelle, inchangée depuis la création de l’ONU en 1945 au lendemain de la Seconde guerre mondiale, le Conseil de sécurité compte seulement cinq membres permanents (Etats-Unis, Russie, Grande-Bretagne, France, Chine) qui ont le droit de veto, et dix membres non permanents élus à tour de rôle parmi les pays membres de l’organisation. «La France est favorable à un élargissement du Conseil de sécurité dans les deux catégories de membres. Elle apporte ainsi son appui à la candidature de l’Allemagne, du Brésil, de l’Inde et du Japon comme membres permanents du Conseil de sécurité, ainsi qu’à une présence renforcée des pays africains, parmi les membres permanents et non permanents», a assuré l’ambassadeur français. Et d’ajouter que l’année 2020 marque le 75e anniversaire de la Charte des Nations unies et de l’Organisation. «Cette célébration nous offre l’opportunité de créer la nouvelle dynamique pour l’accomplissement de la réforme que nous appelons de nos vœux».



Realpolitik



Simplement entre les souhaits et la réalité un fossé existe ; celui de l’octroi du droit de veto. Les nouveaux membres se verraient-ils reconnaitre un droit de veto ? La question demeure délicate. Augmenter le nombre d'Etats disposant du droit de veto risque de rendre le Conseil de sécurité encore plus inefficace. Ne pas le faire reviendrait à créer une sous-catégorie de membres permanents que rien ne justifierait. Il est cependant probable que bien des Etats seraient prêts à renoncer à ce droit en échange d'un siège permanent. Dans la «Déclaration du Millénaire20», adoptée par les Nations unies à l'occasion du Sommet du Millénaire les 6-8 septembre 2000, les Etats membres se sont engagés à «redoubler d'efforts pour réformer les procédures du Conseil de sécurité sous tous ses aspects». Or, réformer les procédures n'équivaut pas nécessairement à modifier la composition du Conseil. En 2002, le Secrétaire général des Nations unies devait bien constater qu’»il semble pourtant que les Etats membres ne puissent toujours pas s'entendre sur une formule qui permettrait d'accroître la composition du Conseil». Afin de débloquer la situation, le Secrétaire général a mis en place un groupe de personnalités de haut niveau chargé de rendre un rapport sur la question de la réforme de l'Organisation des Nations unies dans son ensemble. Ce groupe de travail a rendu son rapport à l'Assemblée générale le 8 décembre 2004. Celui-ci va bien au-delà de la seule question de la réforme du Conseil de sécurité, puisqu'il traite des nouveaux défis de la sécurité collective. Il consacre, toutefois, un chapitre à la question de la réforme du Conseil. Ses principaux mérites sont de relever les défauts les plus souvent imputés au Conseil, à savoir le défaut de réalisme, l'insuffisance des ressources, que le Secrétaire général doit souvent quémander, et enfin le manque de représentativité du Conseil. Le Rapport met ensuite sur le tapis un certain nombre de pistes de réforme envisageables. Il s'agirait d'élargir le Conseil en tenant compte de deux critères : «associer davantage à la prise de décision ceux qui contribuent le plus à l'Organisation sur les plans financier, militaire et diplomatique (…)» et «faire une place dans la prise des décisions à des pays qui soient plus représentatifs de l'ensemble des membres, et en particulier du monde en développement». Ce deuxième critère ouvre la voie à un élargissement à des pays du Sud (Brésil, Inde et groupe africain). Mais depuis, un silence radio pèse sur ce rapport où la sacro-sainte règle de la realpolitik semble définitivement prendre le pas sur la notion de l’équilibre.

M. T.