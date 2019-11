Le Premier ministre de la RASD, Mohamed El-Ouali Akeik, à EL MOUDJAHID : « Révision probable de la position du front Polisario en décembre prochain »

Les travaux de la 44e édition de l’EUCOCO-2019 viennent de s’achever. Quels sont les points essentiels à retenir ?

La 44e édition du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui, qui se distingue par la participation de représentants de la société civile à travers le monde, a marqué un «succès remarquable» comparativement aux éditions précédentes. Nous ressentons le sérieux, la responsabilité des participants conscients de la gravité des circonstances et de l’importance de trouver une solution à la cause sahraouie et de dépasser les embûches, notamment la pression de la France sur le Conseil de sécurité qui essaye de bloquer la cause sahraouie et de mettre le dossier sahraoui dans un «tiroir noir». En revanche, les Sahraouis tiennent leur engagement de respecter la décision onusienne de cessez-le-feu, prise en 1991. Par ailleurs, le Conseil de sécurité a échoué dans les décisions prises, 29 ans après, nous n’avons enregistré aucune avancée dans ce cadre. De plus, «la délégation onusienne a été dispersée de sa mission principale», n’a aucune responsabilité politique et diplomatique, et est devenue un simple «surveillant» du colonisateur marocain, qui spolie les richesses naturelles.

À l’occasion de l’organisation de l’EUCOCO, les participants sahraouis ont débattu de ce chapitre important et de la responsabilité du Conseil de sécurité, censé trouver d’autres solutions, sinon le peuple sahraoui va prendre une décision pour obtenir son droit légitime de fonder son État.

Le Polisario organisera en décembre prochain son 15e congrès populaire, quels sont les aspects essentiels qui vont être abordés ?

Le congrès populaire du Polisario, organisé tous les trois ou quatre ans, va débattre de plusieurs sujets dans le but d’évaluer la situation actuelle de la cause sahraouie à l’échelle internationale, même à l’intérieur au niveau du peuple. Le sujet le plus important et le plus sensible que nous allons traiter est notre relation avec l’Organisation des Nations unies en ce qui concerne le plan du règlement de la cause sahraouie. Nous voyons que le point essentiel à aborder est le débat sur la position qui sera prise par les gouvernants du Sahara occidental et sa relation avec les Nations unies, car elles n’ont montré aucun «signe» de «bonne intention» dans l’objectif d’appliquer la décision 1514.



Après 44 ans de lutte, quels sont les acquis diplomatiques obtenus par le peuple sahraoui ?

Aujourd’hui, le peuple sahraoui a fondé un État, cet État a une place majeure à l’échelle internationale et le Front Polisario bénéficie d’une reconnaissance générale dans le monde comme mouvement de libération, même la RASD est membre fondateur de l’Union africaine.

De plus, le peuple sahraoui a fondé des institutions et a formé des cadres dans différentes spécialités, pour la bonne gestion d’un État libre et indépendant.



Qu’en est-il des aides humanitaires au profit des réfugiés, sachant que la crise économique internationale a limité les dons ?

En ce qui concerne ce chapitre, certains ont essayé, durant les années passées, d’exercer une pression sur le soutien humain, dans le but d’ affamer le peuple sahraoui afin de lui soumettre des solutions douteuses. Le peuple sahraoui a dit au monde entier qu’il ne se met pas à genoux à cause de la faim, nous ne sommes pas des réfugiés du pain, nous sommes des réfugiés d’une cause, peu importe le degré de pression sur nous, nous ne renonçons pas à nos objectifs, malgré la souffrance et la politique du makhzen et de ses alliés.

Hicham Hamza