Dans la lucarne : Une mésentente qui étonne

Dans notre championnat et malgré les critiques de certains à l’égard de nos structures, notamment la Ligue de Football Professionnel du président Abdelkrim Medouar, les choses se déroulent normalement. En effet, et en dépit des problèmes de calendriers induits par le nombre assez élevé de matches en retard, tout le monde avait pensé que notre championnat national au niveau de son «élite» allait durer dans le temps et que la phase aller dépasserait allègrement le mois de décembre, date où nous avions l’habitude d’attribuer le titre de champion honorifique d’hiver. Les craintes se sont avérées finalement non fondées et qu’elles ne sont que de simples supputations sans plus, puisque la LFP avait fait publier officiellement les dernières dates des journées du présent championnat. On sait que la 12e journée est programmée pour le 30 novembre courant alors que la 15e et dernière journée aura lieu le 18 décembre prochain. Par hasard, elle coïnciderait avec le clasico Barça-Real qui aura lieu le même jour. Ceci dit, sans le conclave du 30 septembre du Bureau Fédéral, tenu à Ouargla, on aurait eu du mal à trouver une date pour faire jouer ces matches. C’est vrai qu’il y avait un unanimisme quant à la décision prise et qui veut que les matches en retard se déroulent normalement même durant les dates FIFA. C’est vrai que toutes les équipes avaient joué leurs rencontres sauf l’USMA qui avait décidé de ne pas jouer le match derby contre le MCA arguant l’absence de plusieurs de ses joueurs aussi bien en équipe nationale qu’avec la sélection militaire. La LFP n’a pas voulu abdiquer et avait décidé de maintenir l’application de son calendrier comme elle l’avait arrêté. Et le match que tout le monde attendait, même en dehors de nos frontières, n’a pas eu lieu. Beaucoup d’observateurs ont ainsi étaient lésés de ne pas voir le fameux derby. Finalement, la menace usmiste a été tenue et l’équipe avait subi la sentence de la commission de discipline de la LFP avec match perdu et défalcation de trois points. Le MCA empoche le gain du match par pénalité. Les gars de l’USMA ne sont pas restés sans réagir. Ils sont en train de soumettre leur affaire au TAS Algérien qui devra statuer sous peu. Les rouge et noir ont même conforté leur dossier en ajoutant «les dernières déclarations de Zetchi qui avait tout simplement désavoué son président de la LFP ». Il admet avoir accepté qu’on fasse jouer des matches en retard durant les dates FIFA, mais jamais le jour où l’équipe nationale joue. Les usmistes ont aussitôt profité de cette brèche pour plaider leur cause en bonne position. Du coup, les spécialistes se demandent pourquoi Zetchi a attendu tout ce temps pour faire cette déclaration alors que tout le monde savait que les usmistes avaient introduit un recours auprès du TAS. Certains estiment qu’après la décision de changer le système de compétition et que la Ligue 2 deviendra amateur, les élections d’un nouveau président de la LFP deviendrait inéluctable. C’est pour cette raison que Zetchi, à priori, et si on s’en tient aux faits, l’a lâché. Et il ne s’en cache pas. Ce qui donne à la mésentente entre les deux hommes une certaine crédibilité. Cela n’est pas fait pour apaiser les choses dans un football déjà «gangrené» par les suspicions qui planent sur le «pourrissement» qui y règne.

Hamid Gharbi