Coupe de la CAF : Périlleux déplacement du PAC en CÔte d’Ivoire

Le Paradou AC se déplacera demain en Côte d’Ivoire pour croiser le fer avec la formation du FC San Pedro. Une rencontre comptant pour la première journée de la phase des poules de la coupe de la confédération africaine des clubs. Pour rappel, la formation algéroise évoluera dans le groupe «D», en compagnie du FC San Pedro, du représentant du Nigéria, le FC Enyimba, et du club marocain de Hassania Agadir. L’Athletic aborde cette compétition continentale alors qu’il peine à trouver ses marques en championnat. Les coéquipiers du portier Moussaoui occupent la position de lanterne rouge. Lors de la dernière journée du championnat de Ligue Une, le PAC a concédé un nul face à l’Entente de Sétif (1-1). La formation du Paradou aura ainsi perdu un total de dix points à domicile depuis le début de la saison. Il faut, cependant, reconnaitre que les poulains du technicien Francisco Châlo ont toujours montré un visage honorable à l’échelle africaine. Face au leader actuel du championnat ivoirien, l’équipe du Paradou veut entamer cette phase des poules avec un résultat favorable. Le PAC, qui, de l’avis de tous les techniciens, pratique le meilleur football sur le plan national, en est bien capable, malgré l’inexpérience de ses jeunes joueurs dans les compétitions internationales. Néanmoins, le club de la capitale pourrait bel et bien souffrir de “l’hécatombe” qui frappe son effectif depuis l’entame de l’exercice actuel. En effet, l’équipe algéroise compte pas moins de quatre joueurs blessés et non des moindres. Il s’agit de Benayad, opéré des ligaments croisés du genou, Arous qui vient aussi de subir une intervention au genou, de Messibah et Mouali. Des joueurs cadres sur lesquels le staff technique compte beaucoup, notamment après le départ de nombreux titulaires pendant le mercato estival, à l’image de Naidji, ou encore Boudaoui. D’autant plus que le coach Châlo ne peut pas puiser dans l’équipe réserve pour renflouer son effectif. En effet, pas moins de cinq joueurs de l’équipe sont retenus avec la sélection U20 qui dispute le tournoi UNAF de la catégorie en Tunisie. «Le moins que l’on puisse dire est que la cascade de blessures dont souffrent nos joueurs constitue un véritable handicap pour l’équipe. Surtout que ce sont des éléments clés. Ça sera un match difficile face à une équipe qu’on ne connait pas vraiment», a indiqué le technicien portugais. De leur côté, les camarades de Zan Bi Roland restent sur une série de trois victoires consécutives en championnat. Le match aura lieu dimanche à 17h00 au stade principal de la ville de San Pedro.

Redha M.