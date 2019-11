Ligue 1 : sanctions Le président de l’US Biskra suspendu pour six mois

Le président de l'US Biskra (Ligue 1), Abdallah Benaïssa, a écopé de six mois de suspension, dont deux avec sursis, pour "comportement antisportif envers officiels", a annoncé, lundi, la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Outre cette sanction, le premier responsable de l'USB devra s'acquitter d'une amende de 40.000 DA. De son côté, l'entraîneur tunisien de l'ES Sétif, Nabil Kouki, a écopé d'un match de suspension ferme (interdiction de terrain et de vestiaires), plus une amende de 30.000 DA pour contestation de décision. Le milieu offensif du MC Alger Abderrahmane Bourdim a pris, pour sa part, quatre matchs de suspension, dont un avec sursis et une amende de 40.000 DA pour "comportement antisportif envers officiels". En Ligue 2, le manager général de l'Olympique Médéa, Amine Megatli, s'est vu infliger une sanction de six mois (interdiction de terrain et de vestiaires), dont trois avec sursis, et une amende de 80.000 DA pour "menaces envers officiels".

Enfin, le manager général de l'ASM Oran Lahouari Benamara, "instigateur d’une mêlée générale", a écopé de six mois de suspension (interdiction de terrain et de vestiaires), dont trois avec sursis, plus une amende de 100.000 DA.