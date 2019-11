Florent ibenge (entraîneur) : « l’AS Vita club ne sera pas favori »

L’AS Vita club congolais ne sera pas "favori du match" vendredi prochain au stade du 1er-novembre contre la jeunesse sportive de Kabylie (JSK), pour le compte de la première journée de la phase des groupes de la ligue des champions d'Afrique, a pronostiqué lundi Florent Ibenge, l'entraîneur de la formation congolaise, à l’arrivée de la délégation du club à Tizi Ouzou. "Nous savons que nous ne sommes pas favoris de ce match face à la JSK, mais nous allons respecter le football, maximiser toutes nos forces et donner le meilleur de nous-mêmes", a indiqué Ibenge, soulignant que le Vita club affrontera la JSK avec un groupe privé de trois de ses joueurs titulaires; Jean-Marc Makusu, Zakaria Mumuni et Mukoko Batezadio. Toutefois, a-t-il tenu à nuancer, "même si la rencontre sera particulièrement difficile pour le Vita Club, qui dispute son premier match de cette compétition à l’extérieur, une défaite n’est pas rédhibitoire que que soit le score et n’est pas éliminatoire". Ibenge a souligné, également, appréhender la pression du public de la JSK "sevré de stade et de jeu" après la sanction à huis-clos dont elle a fait l’objet en championnat de ligue 1 et qui "doit trouver là une occasion pour s’éclater et laisser libre cours à son énergie refoulée".

La délégation du Vita Club, arrivée de Kinshasa à Alger après un long voyage via Casablanca (Maroc), a annulé une séance d’entraînement prévue lundi après-midi pour cause de la fatigue due au long voyage effectué par la délégation composée de 31 personnes, 22 joueurs et 9 membres de la direction et du staff médical du club. L’AS Vita Club, qui campe la 4e position du championnat congolais, loin derrière le TP Mazembé, fait face, lui aussi, à l’instar de la JSK, à une situation d’instabilité au niveau d’efficacité offensive et de résultats.