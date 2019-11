Ligue des champions, Le stade du 1er-Novembre est officiellement homologué, JSK - AS Vita Club : vendredi 29 novembre à Tizi Ouzou

C’est officiel, la JSK pourra désormais recevoir ses adversaires en poules de la Ligue des champions d’Afrique à Tizi Ouzou. Le stade du 1er-Novembre a été officiellement homologué et pourra accueillir, dès ce vendredi 29 novembre, le match JSK - AS Vita Club.

La commission d’homologation de la CAF, qui s’est rendue mardi à Tizi Ouzou pour inspecter le stade du 1er-Novembre, a transmis un rapport favorable à sa tutelle, laquelle a décidé de son homologation.

En effet, la FAF a été destinataire d’un courrier ce dimanche de la CAF lui annonçant l’homologation du stade de Tizi Ouzou (contrairement au 20-Août qui devra subir quelques travaux supplémentaires).

Ainsi et comme souhaité par son board, la JSK pourra recevoir ses matches de coupe d’Afrique à domicile, à commencer par celui face au Vita Club, comptant pour la première journée des poules de la ligue des champions d’Afrique, prévue en principe le vendredi 29 novembre.

Dans son courrier, la CAF a tenu à mettre en garde la JSK qui subira les conséquences d’un quelconque dépassement. «Si un incident aurait lieu lors de la rencontre JSK vs VITA CLUB, le stade risque d’être suspendu pour une durée allant jusqu’à 2 ans», a précisé l’instance africaine dans sa missive.

De ce fait, les supporters de la JSK, dont une frange s’était rendue coupable le mois de septembre dernier de graves dérapages ayant conduit à la sanction de l’équipe par 4 matches à huis clos, doivent faire preuve d’un fair-play et d’une discipline exemplaires comme lors de toute la saison dernière au risque de pénaliser leur équipe.

Amar B.