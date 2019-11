Algérie-Tunisie : Développer le partenariat

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple en Tunisie, Rached Ghannouchi, a loué hier le niveau des relations existant entre l'Algérie et la Tunisie, en mettant l'accent particulièrement sur le caractère fraternel de ces dernières.

«La Tunisie et l'Algérie forment un seul et même peuple. Les Algériens qui visitent la Tunisie ne sont pas considérés comme des touristes mais comme des frères», a indiqué Ghannouchi, à l'issue d'un entretien qu'il a accordé à l'ambassadeur de l'Algérie en Tunisie, Azouz Baalal. Selon M. Ghannouchi, «la profondeur des relations de fraternité et de coopération unissant les deux pays devraient traduire la volonté des deux peuples de lever les barrières économiques et intensifier les échanges commerciaux, notamment en développant le partenariat dans les différents domaines».