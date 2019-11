Gendarmerie nationale : Évaluer les recherches scientifiques

Le commandement de la Gendarmerie nationale organise un séminaire national intitulé «L’apport de la biologie des insectes nécrophages dans l’entomologie forensique», au niveau de l’Institut national de criminalistique et de criminologie à Bouchaoui. Le séminaire s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la directive annuelle de préparation des unités et formations de la Gendarmerie nationale, précise un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). L'ouverture des travaux de ce séminaire a été présidée par le général major Abdelhamid Ghriss, Secrétaire général du MDN, au nom du général de Corps d'Armée vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, en présence de cadres de l'ANP, ainsi que d’universitaires, médecins et chercheurs spécialisés dans ce domaine.