Diplomatie : M. Boukadoum reçoit trois nouveaux ambassadeurs

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, hier, MM. Armando Vergara Bueno, Mohammed Abdullah Mabdul et Christopher Wilkie qui lui ont remis les copies figurées des lettres de créances les accréditant en qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectivement de la République de Cuba, de la République fédérale du Nigéria et du Canada auprès de la République algérienne démocratique et populaire.

PUBLIE LE : 26-11-2019 | 0:00