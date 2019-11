Mouvement annuel des magistrats : Le Conseil supérieur de la magistrature accepte 189 recours

Le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM), a retenu 189 recours introduits par des magistrats concernés par le dernier mouvement, parmi 1.454 recours déposés auprès de cette instance. «Les recours retenus ont fait l’objet d’examen au cas par cas, par le bureau permanent. Ils seront soumis au CNM pour trancher sur leur recevabilité. Les autres recours ont été rejetés, en raison d’absence de motif valable», a indiqué hier, le CSM dans un communiqué.

En effet, le Conseil supérieur de la magistrature a tenu le 22 et 24 novembre dernier, sa deuxième session ordinaire de l’année 2019, sous la présidence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, également vice président du CSM, délégué par le chef d’Etat, M. Abdelkader Bensalah. Lors de cette réunion, le CSM a approuvé la promotion dans la fonction de 7 cas, la permanisation de 30 autres et la nomination de trois magistrats.

Dans ce contexte, le CSM a accordé l'avis favorable aux demandes de mise en disponibilité de 2 magistrats, de même qu'il a procédé à la réhabilitation de la situation de 46 cas, a souligné la même source.

Le ministre de la Justice a souligné dans l’allocution d’ouverture des travaux, l’importance de cette session et l’intérêt que cette haute instance accorde pour la prise en charge des préoccupations des magistrats et la satisfaction de leurs doléances dans le cadre de la loi, notamment l’examen des recours au niveau du bureau permanent du CSM.

En effet, suite à la dernière grève des magistrats, le ministère de la Justice avait affirmé être «ouvert à toute initiative dans le cadre du dialogue sérieux, respectant l'indépendance des institutions, les droits du magistrat, les intérêts des justiciables et l'intérêt suprême de la société».

Aussi, dans le cadre d’une démarche d’apaisement d’un climat général de tension entre les juges et leur tutelle, il a annoncé également «la programmation d'une deuxième session ordinaire du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) au cours de la troisième semaine du mois de novembre pour examiner les recours introduits au sujet du mouvement annuel des magistrats», appelant «l'ensemble des magistrats, qui s'estiment lésés à introduire leurs recours qui seront tranchés dans le cadre des dispositions de l'article 19 de la loi relative à la composition du Conseil supérieur de la Magistrature, ses actions et ses prérogatives».

Neila Benrahal