Commentaire : Vision d’avenir

La gestion de la cité et l’amélioration du cadre de vie des citoyens demeure une priorité des pouvoirs publics qui attachent une attention particulière à cette question. Ce volet bénéficie d’un suivi permanent par les autorités qui veillent scrupuleusement sur tous les détails en relation avec le dossier pour garantir le bien-être des populations et répondre dans les temps aux besoins exprimées par les citoyens à travers des prestations de qualité. L’amélioration du service public est un axe de travail important dans la démarche des pouvoirs publics qui déploient d’importants efforts et mobilisent de grands moyens pour garantir un service public de qualité et efficace. D’importantes actions ont été menées dans ce sens par tous les secteurs d’activité pour atteindre l’objectif tracé et obtenir des résultats satisfaisants. L’exécutif assure un suivi et un accompagnement permanent de ce volet à travers des mesures et des instructions données aux responsables en charge de cette question et ce à tous les niveaux, ce qui dénote de la place qu’occupe ce dossier dans l’ordre des priorités.

Sur un autre registre, il y a lieu de relever l’extrême importance qu’accorde l’exécutif à la gestion des nouvelles villes et pôles urbains. Ce dossier a, d’ailleurs, fait l’objet d’un examen approfondi ce samedi lors d’un Conseil interministériel présidé par le Premier ministre. Au cours de cette réunion, il a été procédé à l’évaluation du travail réalisé par les sous-commissions chargées d’étudier la situation des villes nouvelles et pôles urbains et de proposer des mesures et solutions pour assurer leur gestion sur tous les plans. Ces structures créées et installées par l’exécutif ont planché sur tous les volets relatifs à l’organisation et la gestion de ces pôles que le gouvernement compte ériger comme villes pilotes. Il est aussi question de trouver des solutions aux différents problèmes posés et de lever les obstacles juridiques, financiers et autres inhérents à la situation de ces nombreux pôles et nouvelles villes érigés à travers le territoire national.

L’examen de ce dossier montre l’attention du gouvernement à cette question et sa détermination à offrir aux citoyens qui habitent ces pôles et villes les meilleures conditions de vie et de bien-être ainsi que le confort nécessaire. Ces pôles et nouvelles villes doivent être des espaces de convivialité qui offrent toutes les commodités et conditions adéquates sur tous les plans. Il s’agit pour les pouvoirs publics de garantir un meilleur service public avec toutes les prestations de qualité.

A l’issue du débat sur le dossier, le Premier ministre est intervenu pour insister sur «l'impératif de s'en tenir aux grands objectifs de la réalisation de ces villes et pôles urbains qui ne doit nullement être limitée à la concrétisation des programmes de logements, mais constituée une entreprise intégrée». Donnant plus de détails sur la démarche à suivre, le chef de l’exécutif ajoutera que «le financement nécessaire sera dégagé, notamment pour les travaux d'aménagement, de raccordement aux différents réseaux et de réalisation de structures nécessaires». Il a par ailleurs instruit les secteurs concernés de «veiller à assurer le transport urbain et à créer les espaces verts nécessaires en vue de hisser ces villes et pôles urbains au rang de villes durables, et ce avec la contribution des opérateurs économiques et leur association aux opérations de réalisation».

Ce Conseil interministériel tenu pour faire le point sur l’état d’avancement du dossier relatif aux grands pôles urbains et les nouvelles villes a été l’occasion pour le Premier ministre d’annoncer des décisions et mesures pour accélérer la prise en charge des préoccupations posées. Des instructions fermes ont été données à tous les responsables des secteurs concernés pour la concrétisation du projet de réaliser «ces villes et pôles urbains suivant une vision d'avenir, conformément aux standards en vigueur, notamment en matière de gouvernance et d'utilisation de nouvelles technologies, de solutions intelligentes et d'énergies renouvelables, en tant que vitrine de l'Algérie nouvelle en termes de bien-être de nos concitoyens et d'attractivité de nos territoires», pour reprendre les propos du Premier ministre. Parmi les décisions annoncées par le chef de l’exécutif figure notamment celle consistant à «lever toutes les contraintes pour les opérations d'urgence, particulièrement la réalisation des voiries et le raccordement aux réseaux de gaz, d'électricité, d'eau potable et d'assainissement, ainsi que l'aménagement au niveau des villes et pôles urbains».

Le gouvernement attache une attention particulière à ce dossier qui passe par la mise en œuvre des mesures prises et la concrétisation d’une démarche visant à faire de ces pôles urbains et nouvelles des ensembles intégrés selon une vision d’avenir répondant aux standards modernes et internationaux.

M. Oumalek