M. Bengrina à Bouira, Batna et M’sila : La souveraineté nationale une ligne rouge

De notre envoyé spécial : Tahar Kaïdi

Poursuivant son périple à travers toutes les régions du territoire national, le candidat à l'élection présidentielle, M. Abdelkader Bengrina, a effectué, hier, une visite dans les villes de Lakhdaria (Bouira), Berhoum Dhahna (M'sila) et Barika (Batna).

Réitérant à chaque fois ses principaux thèmes de campagne, le candidat à la présidentielle du 12 décembre 2019, Abdelkader Bengrina, a mis en garde contre toute tentative d'ingérence étrangère, précisant que, «tout boycott des élections pourrait entraver le bon déroulement du prochain rendez-vous».

Lors d'un meeting et des rencontres de proximité avec les populations de Lakhdaria (Bouira), Bordj Ghedir (Bordj Bou-Arréridj), Berhoum Dhahna (M’sila) et Barika (Batna), celui-ci n’aura de cesse d’évoquer la nécessité de «préserver jalousement notre souveraineté nationale, et de ne laisser personne, ni Etat, quel qu’il soit, d’interférer dans nos affaires internes».

A ce propos, pas de demi-mesure dans le discours électoral de Bengrina, il a qualifié la dernière intervention du parlement européen d'«hypocrite», notamment le fait que celle-ci, «a été initiée, à la veille de l'organisation de l'élection présidentielle».

Bien qu’ayant été chahuté par une dizaine d'individus regroupés au niveau de la placette au centre-ville de Lakhdaria, qui lui ont exprimé leur rejet total du vote, avec le slogan, «Fi Palestro makanch el vote» (Pas de vote à Palestro), Bengrina serein, et pas du tout troublé, a réussi à convaincre les manifestants regroupés que, lui aussi, avait le droit de s’exprimer, et de participer aux élections, «nous acceptons la diversité des positions, pourquoi pas vous ?».

En réponse à un autre citoyen qui lui a parlé de la majorité qui refuse le vote, Bengrina a répondu «Personnellement, j’ai collecté plus de 93.000 signatures de parrainage, est-ce que je dois ignorer ces citoyens qui ont accepté de me soutenir et de soutenir le processus électoral ?», leur a-t-il demandé, avant de poursuivre «n'ont-ils pas le droit, eux aussi, d'avoir un accès égal à l'espace d'expression ?»

Le candidat a durci le ton au sujet de l'intervention étrangère. Il a estimé que «la transition est recherchée par certains de nos détracteurs et ennemis du pays pour qu’ils nous imposent les décisions qui mettent à genoux notre souveraineté». Il estime «qu'avec de tels scénarios, nous serons étrangers dans notre propre pays».

Partant de là, le candidat évoquera sa rencontre, dimanche dernier, avec trois ambassadeurs (Pays-Bas, Belgique et Allemagne), «nous leur avons signifié notre position : Il est vrai que nous sommes partenaires et avons des intérêts économiques communs mais la souveraineté politique est une ligne rouge à ne pas franchir», a-t-il fait savoir.

M. Bengrina a affirmé, d'autre part, que sa candidature visait à «servir la patrie et le peuple».

Et d'ajouter : «Mon but en m'engageant dans cette course n'est pas d'être élu président de la République et d'être le souverain des Algériens, mais plutôt leur serviteur», car, «le peuple algérien est conscient de l'importance de la préservation de la stabilité de l'Algérie».

Dans un autre meeting animé dans la wilaya de M'Sila, M. Bengrina a affirmé qu'il ouvrira, s'il venait à être élu président de la République, ses portes à tous les Algériens pour écouter leurs préoccupations, avant de les appeler à la préservation de la patrie.

S'agissant de la diversité des positions par rapport aux joutes électorales, Bengrina a signalé que «la violence verbale est l'un des facteurs déclenchant la violence physique et le recours aux armes», «Basta, nous n'avons pas besoin d'une seconde décennie noire. Nous avons en face de nous des exemples de situations désastreuses de certains pays dues aux interventions d'Etats étrangers. Nous n'acceptons pas de larmes et l'effusion de sang à nouveau. Notre dignité est sacrée. Nous revendiquons la démocratie et le fait que le peuple soit maître de sa décision dans la lutte contre la ‘‘Issaba’’ en cohésion avec l'institution militaire et son accompagnement du Hirak.»

Le candidat Bengrina estimera également que ceux qui proposent la transition comme solution «veulent le retour des chars dans nos rues. Nous leur adressons ce message : Le peuple algérien a tout compris !». Bengrina a indiqué par ailleurs «qu'une nouvelle transition, ne se situe pas dans un calcul politicien et a pour but de torpiller inutilement le processus démocratique encore fragile dans notre pays».

Pour assurer les meilleures conditions de déroulement des élections, Bengrina pose cinq conditions, à savoir la poursuite du Hirak pacifique autour des constantes nationales ; la nécessité pour l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) d’accomplir ses missions de surveillance du processus électoral et de garantir leur bon déroulement ; l’engagement des médias, qui doivent assurer une couverture transparente et équitable, de ces élections ; et le fait que les Algériens doivent rejoindre massivement les urnes. «De même, l'ANP doit poursuivre son accompagnement du Hirak pour garantir la transparence des élections et prévenir le pays du retour de la ‘‘Issaba’’», a-t-il enfin suggéré.

T. K.