M. Benflis à El-Bayadh et à Béchar : « La présidentielle, une étape décisive pour l’avenir du pays »

De notre envoyé spécial : Sami Kaidi

Le candidat à la magistrature suprême, Ali Benflis, considère que la prochaine échéance électorale sera une étape «décisive» pour l’avenir du pays, et admet que l’Algérie vit actuellement une crise économique et politique qui nécessite le rassemblement, ainsi que l’union de «tous ses enfants». «En tant que novembriste, nous devons faire le maximum pour que notre bannière flotte toujours plus haut et ne ménager aucun effort pour faire sortir notre pays de cette dure épreuve. Les Algériens veulent tous une sortie de crise dans le calme et sans aucune turbulence», a-t-il affirmé, lors d’un meeting populaire, animé à El-Bayadh, en ce 9e jour de campagne. Après avoir rendu un vibrant hommage à la mémoire du défunt moudjahid et commandant de l’ALN, Moulay Ibrahim, le président de Talai’e El-Hourriyet estime que la seule voie, «civilisée», pour faire sortir le pays de cette situation, passe «inévitablement» par l’élection présidentielle qui lui permettra «d’éviter» le pire et assure que plusieurs solutions existent pour atteindre la transparence en matière politique. «L’humilité et la bonne gouvernance sont des valeurs fondamentales requises pour diriger ce grand peuple», a-t-il expliqué, non sans soutenir que ce mode de gouvernance passe par une légitimation réitérée constamment via des élections régulières pour assurer une «meilleure» représentativité. L’orateur a, dans ce même sillage, déclaré que si le peuple algérien lui accordait sa confiance le 12 décembre prochain, il exigerait des ministres de rendre des comptes, chaque semaine, devant les élus du peuple, autrement dit devant les parlementaires des deux chambres. Sur un autre registre, il a abordé le volet social de son programme, en affirmant, à ce propos, qu’il n’est pas venu faire des «promesses irréalisables», mais d’émettre des solutions «pragmatiques» et «réalistes», car la véracité, a-t-il poursuivi, est la qualité qui «différencie» le politicien de l’homme d’État. Il a mis à profit cette opportunité, pour annoncer l’amélioration du pouvoir d’achat des Algériens en fonction des réserves «réelles» disponibles dans les caisses. Benflis a affirmé par ailleurs que s’il venait à se faire élire, «il ne baissera jamais la tête» sur la scène internationale. «On défendra coûte que coûte notre souveraineté et nos intérêts. Je me permets de vous rappeler que notre politique étrangère a été enfantée par la diplomatie née lors de la glorieuse révolution de Novembre 1954», a-t-il relevé avec fierté, avant d’indiquer que cette dernière repose, avant tout, sur la défense inconditionnelle des peuples opprimés et de la souveraineté des États. «Le renforcement du front intérieur permettra de répondre avec force à toutes tentatives d’ingérence dans nos affaires intérieures», a-t-il mis en évidence. Le président de Talai’e El-Hourriyet est notamment revenu sur sa volonté de travailler activement pour le retour de l’unité et de la paix en Libye, «ce pays frère et voisin ». S’adressant à la jeunesse bénéficiant de l’allocation pré-emploi, le candidat les a appelés à s’organiser pour qu’ils puissent ouvrir avec lui un dialogue «large» et «inclusif», en vue de dégager une feuille de route à même de les intégrer professionnellement, par le biais de l’instauration d’un climat des affaires «propice». Il a, dans cette droite ligne, exprimé sa volonté de «promouvoir» le développement des start-up et des incubateurs, et fait part de son souhait d’inculquer à l’Algérien la culture d’entreprise et d’encourager une concurrence «saine». il ne manque pas de saluer l’Armée nationale populaire et son rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité, mais aussi dans la mise hors d’état de nuire des têtes de la bande (Issaba), assurant que dans son programme, il est question de «renforcer» les moyens octroyés à l’ensemble des institutions sécuritaires pour la poursuite de leurs «nobles» missions. À la fin de son intervention, Benflis a indiqué vouloir mettre en œuvre un nouveau découpage administratif, pour «rapprocher» les citoyens et «casser» la bureaucratie. «Je suis un rassembleur et je ne tolérerai aucune forme de différence ou de régionalisme entre les citoyens algériens», a-t-il soutenu, estimant que le prochain président de la République doit avoir une «fine connaissance» de l’histoire de son pays et de son peuple.

S. K.