M. Mihoubi à Oran : « Consécration de la volonté du peuple à travers l’élection d’un président »

Lors de son meeting tenu devant les militants de son parti, sympathisants et soutiens des autres formations politiques et de la société civile, au complexe omnisports de Bir El-Djir, et qui a coïncidé avec la Journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes, Azzedine Mihoubi, candidat à l’élection du 12 décembre prochain, s’est engagé à durcir les textes qui protègent la femme contre toute forme de violence.

«La femme est toujours sous la protection de l’homme qui lui procure de la sécurité. Ceux qui s’en prennent aux femmes, à leur mère, leurs épouses et leurs sœurs méritent d’être sévèrement punis par la loi, car cela est inacceptable dans une société musulmane qui respecte la famille et lui accorde une place particulière», a déclaré le candidat qui a promis un durcissement des textes dans ce sens, ajoutant, sur un ton plaisant, qu’«à condition que la femme aussi ne s’en prenne pas non plus à l’homme», dit-il. Toujours concernant le chapitre relatif à la condition de la femme dans son programme, le candidat du RND a promis d’améliorer la situation de la femme au foyer qui s’occupe de sa famille et en même temps exerce une activité domestique. «Nous allons augmenter l’allocation destinée à cette frange à hauteur de 200%», a-t-il affirmé. Il a fait savoir, aussi, que son programme comprend des mesures qui visent à améliorer la condition de la femme veuve sans revenu, dont les chiffres font état de 45.000 recensées et les orphelins estimés à 73.000, selon le candidat. Abordant le volet sport de son programme, Azzedine Mihoubi a promis de prendre les mesures nécessaires visant à améliorer la situation du club phare de Mouloudia d’Oran, en le plaçant sous le parrainage financier d’une grande compagnie nationale, afin qu’il puisse régler ses problèmes, notamment que la wilaya d’Oran s’apprête à accueillir les jeux Méditerranéens, a-t-il assuré.

Dans le chapitre économique, Azzedine Mihoubi estime que la wilaya d’Oran jouit d’un statut spécial et des potentialités qui font d’elle un pôle attractif des investissements.

Il préconise, à ce propos, de prendre en charge sérieusement les problèmes d’ordre bureaucratique qui freinent ou entravent la concrétisation des projets d’investissement, en promettant de faire le nécessaire pour réussir les jeux Méditerranéens de 2021, qui, dit-il, constituera la passerelle qui permettra à l’Algérie de passer d’une situation exceptionnelle à une autre normale. Abordant le secteur de l’Habitat, le candidat a regretté l’état de certains quartiers souffrant du vieux bâti et la situation déplorable dont souffrent leurs occupants. «Il est temps d’être franc et sérieux avec cette population. La situation de ces quartiers doit changer. L’État a déployé de grands efforts pour régler une partie de la crise du logement et de l’habitat précaire, mais le problème de l’habitat vétuste nécessite un programme spécial. Si je suis élu président de la République, Oran bénéficiera d’un programme de logement social destinée à cette frange. Oran, qui s’apprête à accueillir les jeux Méditerranéens, ne doit pas avoir cette image négative», a déclaré le candidat.

Au début de son intervention, M. Mihoubi a estimé que «la forte présence des citoyens à ce meeting se veut une vraie réponse à ceux qui ont douté de ces élections, et à ceux qui pensent que ce peuple n’est pas conscient que son avenir réside dans la consécration de sa propre volonté, et l’avenir des futures générations est dans l’élection d’un Président démocratiquement», a déclaré Mihoubi. Ce dernier estime que la crise actuelle et les problèmes politiques, économiques et sociaux que traverse l’Algérie ne peuvent être réglés que si le peuple reprend confiance. En réponse à la démarche entreprise par un député européen, le candidat a affirmé que «l’Algérie n’est sous le protectorat de personne, et elle est forte de ses hommes, de ses femmes, de son peuple et souveraine, grâce à une indépendance arrachée au prix fort».

Amel Saher