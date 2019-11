Autorité nationale indépendante des élections : Les candidats s'attachent à convaincre les citoyens d'aller aux urnes

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a salué, hier, la position des 5 candidats à la présidentielle quant au rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires internes du pays, soulignant que le scrutin du 12 décembre prochain se déroulera sans observateurs étrangers. «Nous saluons, en tant qu’Autorité nationale, les déclarations des cinq candidats et leur position rejetant toute ingérence étrangère dans les affaires internes du pays», a déclaré à la presse, M. Ali Draâ, chargé de l’information de l’ANIE. Il a ajouté que «l’ANIE, qui est indépendante de toutes les autorités et du gouvernement, et dont le rapport se limite aux candidats, soutient leurs déclarations et leur position quant au rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires internes du pays». Dans une déclaration à El- Moudjahid, M. Draâ informe que le président de l’Anie, Mohamed Charfi, a même adressé une lettre de félicitation aux cinq candidats en lice, en guise «de reconnaissance et d’encouragement pour les efforts considérables consentis par chacun d’eux depuis le début de la campagne électorale», fait savoir encore Ali Draâ. Ce dernier avait déjà formellement démenti, rappelle-t-on, les informations selon lesquelles l’Anie aurait adressé un avertissement ou une mise en demeure à l’un des candidats à la présidentielle, pour non-respect du programme de la campagne électoral ou de la Charte d’Éthique des pratiques électorales, tel que relayé sur des réseaux sociaux.

C’est de la «pure fabulation», a-t-il indiqué, ajoutant qu’en sa qualité de chargé de communication de l’autorité, il est «en contact permanent avec les médias, tous types confondus, et communique avec la presse en toute transparence et sincérité». Sur un autre volet, M. Draâ a indiqué, en réponse à une question sur l’invitation d’observateurs étrangers pour la surveillance de la présidentielle du 12 décembre 2019, que «l’Algérie s’est doté d’une Autorité indépendante qui joue pleinement son rôle et qui n’a pas besoin d’une autre autorité ou d’observateurs pour se substituer à elle».

«L’anie, qui refuse cette démarche préconisée par les candidats, s’acquittera pleinement de son devoir national», a-t-il assuré. Évoquant la campagne électorale dans son 9e jour, il a fait savoir qu’«aucune transgression ou dérapage n’a été enregistré depuis son lancement», affirmant que «dans l’ensemble, elle se déroule dans de bonnes conditions». À ce titre, M. Draâ a précisé que tous les candidats se déplaçaient à travers le territoire national «sans incident à signaler», et qu’ils «s’attachent à expliquer leur programme et à convaincre les citoyens d’aller aux urnes», relevant «une bonne adhésion des citoyens».



Sécurisation de la campagne électorale : le président de l’Anie saisit les services compétents



Concernant la tentative d’interception, dimanche dernier à Bordj Bou-Arréridj, d’un bus de transport des journalistes accompagnant le candidat Ali Benflis, il a estimé que cet incident était «un non-évènement», précisant qu’il s’agissait «d’un groupe de jeunes, comme il en existe dans toutes les wilayas du pays, opposés à la tenue du scrutin ou partisans d’un autre candida».

Il a fait savoir, à ce titre, que le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, a saisi hier les responsables de sécurité à travers l’ensemble du territoire national, pour la protection des journalistes, des candidats et de la délégation qui les accompagne», précisant que «ces journalistes bénéficient de toute la sécurité garantie à toute l’opération électorale». Chargée de l’organisation de la présidentielle et de la supervision des différents étapes du processus électoral pour le scrutin du 12 décembre, l’Anie n’a ménagé aucun effort pour réunir les conditions idoines d’une saine compétition.

Dans cette optique, ladite autorité a entrepris à instauration des règles de transparence à travers notamment la révision du ficher électoral à l’aide des moyens technologiques conférant ainsi plus d’exactitude aux données y afférentes. Elle a procédé également à l’élaboration d’une charte d’éthique de la pratique électorale formant le cadre du comportement moral attendu des acteurs participant au processus électoral, à savoir les membres de l’autorité et ses démembrements à travers le pays, les candidats aspirant à la magistrature suprême et les médias. La charte se veut être un document à la fois astreignant et consensuel contenant des dispositions visant essentiellement l’émergence de l’état consensuel fondé sur le libre choix pour tous, en toutes circonstances et chaque fois que nécessaire. À travers de document, l’Anie œuvre à la consécration des principes de la démocratie constitutionnelle et de la souveraineté populaire par l’expression de l’urne.

Karim Aoudia