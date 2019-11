Campagne électorale : les jeunes dans les programmes des candidats

L’appel pour une participation massive au vote, le rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires internes du pays, la priorité accordée à la jeunesse, la relance de l’économie nationale et la refonte du système de santé sont autant de thèmes abordés avec insistance par les candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain.

En effet, et alors que cette campagne électorale semble atteindre actuellement sa vitesse de croisière, les cinq postulants au palais d’El-Mouradia sont, tous, sur le terrain aux fins de convaincre le maximum d’électeurs de leurs programmes électoraux respectifs, pour que ces derniers puissent choisir, le jour J, le prochain président de la République, en toute liberté et à travers les urnes. Il faut dire que tout au long de la première semaine de campagne électorale et à l’entame de cette deuxième semaine, les candidats n’ont eu de cesse de sensibiliser les citoyens rencontrés aux quatre coins du pays, à l’importance et à la nécessité de participer massivement au scrutin du 12 décembre pour élire un nouveau président.

«Ce qui est à même de concrétiser leurs aspirations au changement», ont-ils soutenu dans l’ensemble, tout en mettant en relief l’intérêt du «front interne basé sur la confiance placée dans les institutions de l'État, l'unité entre le peuple et son armée, et la préservation de l'État national». Le refus de toute ingérence étrangère dans les affaires internes du pays a également figuré en bonne place dans les discours des candidats qui en ont exprimé leur rejet total et entier, tout en mettant en exergue que le c’est le peuple qui décidera seul de son destin le jour du vote. L’économie a également occupé une bonne place, dans de cette campagne électorale animée par les cinq candidats qui promettent tous de la «relancer», quand bien même les voies et moyens pour se faire diffèrent. Cela dit, tous s’accordent à dire que l’impératif et le défi lancé est de «gagner la bataille de la sécurité alimentaire», pour réaliser «la prospérité».

Autre point souligné avec insistance, les jeunes qui sont appelés à retrousser les manches et à «mettre la main à la pâte», pour l’édification de l’Algérie de demain. Aussi, parmi les thèmes les plus abordés en ces jours de campagne, on retrouve celui inhérent à la prise en charge des préoccupations de la jeunesse, avec la promesse de «faire participer cette frange à la vie politique et à l’impliquer dans le développement du pays». Même si chacun des cinq candidats à la présidentielle a son propre point de vue sur la question, tous unanimes sur le fait d'optimiser les conditions d'éducation et de formation devant permettre aux jeunes une meilleure insertion dans la vie professionnelle.



Les positions convergent également en ce qui concerne «l'urgence de réduire le taux de chômage, trop élevé chez les jeunes», surtout parmi ceux qui sont fraîchement diplômés des universités. Les postulants à la magistrature suprême du pays mettent l’accent, ici, sur la mise en place d'une «approche économique du traitement de ce problème, par la création de postes d'emploi permanents». Les programmes des candidats convergent aussi sur l’importance d’assurer aux jeunes «l’émancipation», à travers notamment des politiques permettant l’accès aux postes à responsabilités et décisionnels. Le cinquième axe récurent qui revient dans pratiquement tous les discours de cette campagne est tout aussi éminemment important, étant donné qu’il concerne un secteur vital, celui de la Santé. Ici encore, les points de vue convergent vers l’impératif de procéder à une «refonte du système national de santé, à travers une batterie d'actions allant, notamment dans le sens de la modernisation et de l'efficience de celui-ci». Il convient de rappeler, dans ce cadre, que les engagements électoraux s’articulent autour de l’édification d’un système de Santé et de Sécurité sociale «performant» et de «qualité», tout en assurant en permanence la disponibilité des produits pharmaceutiques et des différents autres médicaments. Ce sont-là, généralement, les cinq thèmes récurrents qui reviennent à chaque fois, lors de cette campagne électorale qui se déroule normalement, comme mis en relief récemment par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Cette autorité a par ailleurs mis en exergue le fait que les joutes verbales entre candidats sont «un fait normal, tant que l'éthique des pratiques électorales est respectée». Il sera précisé que ceci est d’ailleurs «une pratique courante dans tous les pays démocratiques et développés», et c'est «un fait ordinaire tant qu'il reste dans le cadre du respect de la Charte d'Éthique des pratiques électorales signée». L'ANIE a, cependant, fait état de son attachement à traiter toute éventuelle urgence pouvant entraver le processus démocratique de l'élection et l'esprit cordial entre les différents signataires de la Charte.

Soraya Guemmouri