Abdelaziz Belaïd à Boumerdès : « L’allocation de la femme au foyer sera augmentée »

De notre envoyé spécial : Mohamed Mendaci

Dans son intervention, prononcée au Centre culturel islamique, le président du front El- Moustakbel, a annoncé, devant ses nombreux fans venus découvrir et comprendre les grandes lignes de son programme électoral, qu’il reverra à la hausse l’allocation versée à la femme au foyer s’il est élu à la tête de la plus haute magistrature du pays, et mis en avant le rôle de la femme algérienne et sa participation dans le développement de la nation depuis l’existence de l’Algérie. Il a dénoncé, à cette occasion, les violences faites à la femme, et précisé que sur cette question, les Algériens «n’ont pas de besoin» de leçons à recevoir de qui que ce soit. «Dans mon programme, une importance soutenue est accordée au secteur de l’Agriculture qui demeure une alternative efficace aux exportations des hydrocarbures. Son développement permettra de sortir de la dépendance de l’économie nationale de l’or noir», a-t-il soutenu, avant de revenir encore une fois sur l’ingérence du Parlement européen dans nos affaires internes, affirmant que toute tentative est vouée à «l’échec». «L’Algérie est souveraine. Notre pays n’est plus une colonie, je me pose la question pourquoi ces instances qui s’acharnent sur l’Algérie ne réagissent jamais lorsqu’il s’agit d’autres pays ?» s’est-il interrogé, en rappelant que l’Algérie n’est pas «sous tutelle». «Que chaque pays s’occupe de ses affaires», a-t-il fini par lâcher.

Pour Belaïd, il est «indispensable de consulter» le peuple sur toutes les questions importantes qui concernent l’Algérie, afin de «l’impliquer» dans la gestion des affaires courantes. «On doit consulter le peuple via un référendum sur toutes les questions importantes pour le faire participer à la gestion du pays», a-t-il lancé, avec assurance, invitant, à cette occasion, les citoyens à se tourner vers les urnes pour sortir de la situation «critique» que traverse actuellement l'Algérie. «Chaque algérien soucieux de l’avenir de son pays doit aller voter le 12 décembre prochain qui reste un rendez-vous important pour l’avenir de notre pays», a-t-il indiqué.

Évoquant la continuité du Hirak qui a changé «énormément» de choses, le plus jeune candidat à la présidentielle du 12 décembre a salué le caractère pacifique des marches qui durent depuis plus de 9 mois, et s’est félicité au fait qu’aucune goutte de sang n’ait été versée. À propos des problèmes socioéconomiques, il s’est engagé à trouver des solutions «efficaces», et pointé du doigt la bureaucratie et la «mauvaise» gestion de l'Administration comme principaux problèmes du développement de tous les secteurs. «Beaucoup de secteurs pâtissent de ces contraintes, à l’instar de l'agriculture et du tourisme qui doivent être libérés et leur gestion décentralisée», a-t-il plaidé, non sans relever que le grand souci de notre pays est la «mauvaise gestion» à tous les niveaux.

Le patron du Front El-Moustakbel a promis aux habitants de la ville de Boumerdès, qu'il remettra en route la roue du développement, en donnant «davantage» de considération à la ressource humaine avec de «simples» mécanismes et insisté une fois de plus sur le dialogue qui reste, selon lui, la «solution» de sortie de crise de la politique actuelle. «Il faut ouvrir le dialogue entre toutes les catégories de la société, en vue d’éradiquer les mines politiques qui guettent notre pays et édifier un État fort de ses hommes», a-t-il expliqué.

Il ajoute que la prochaine étape consiste à mettre en place des institutions «fortes», dotées de pouvoirs «réels» et non gérées par une administration dont le seul souci est de «mettre des bâtons dans les roues». «L'agriculture doit être associée à l'industrie de transformation agroalimentaire, pour apporter une valeur ajoutée», a estimé Belaïd, affirmant que la wilaya de Boumerdès peut devenir un «véritable» pôle dans le domaine de la pêche, de l’agriculture industrielle et du tourisme.

M. M.