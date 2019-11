Présidentielle du 12 décembre : Convaincre le citoyen de participer au scrutin

Une nouvelle gouvernance économique, tel est le mot d’ordre qui véhicule les discours des candidats à la présidentielle du 12 décembre. Une vision commune qui guide la stratégie de campagne des cinq postulants à la magistrature suprême dans un contexte où les principaux marqueurs économiques en appellent à la vigilance et à la prévoyance. Autant d’engagements socio-économiques pour tenter d’intéresser et surtout de convaincre un électorat. L’emploi, le logement, le développement des régions du sud, la sécurité alimentaire du pays, la relance de l’agriculture, la diversification de l’économie nationale, le soutien à la production nationale, l’amélioration de l’environnement des affaires, la promotion de l’investissement, la réforme financière, fiscale et bancaire, la restructuration globale du modèle économique, la révision des subvention pour une meilleure justice sociale, l’amélioration du pouvoir d’achat et des conditions de vie des citoyen, sont parmi les principaux thèmes développés au titre des engagements socio-économiques réitérés à l’occasion des sorties sur terrain des candidats en lice pour la présidentielle. Autant de promesses pour tenter de persuader le citoyen dans un climat social plutôt tendu et une conjoncture économique très difficile. Par conséquent, le pays a besoin d’un homme capable d’insuffler une nouvelle dynamique à cette économie en panne. Une mission qui cependant reste tributaire de la rénovation du modèle de gouvernance à l’origine du marasme actuel. Aussi, dans un pays qui consacre un tiers de son PIB aux transferts sociaux, il n'est plus admis de compter exclusivement sur les recettes des exportations des hydrocarbures, qui représentent l’essentiel des revenus du pays, pour financer la croissance et résorber les déficits. Par conséquent, il y a nécessité de refonte de la gouvernance économique. A ce niveau, il faudra rompre avec la logique de la rente et amorcer le développement du pays sur de nouvelles bases, de nouveaux fondements plus sains, plus efficients et qui soient inscrits dans la durabilité. L’Algérie doit impérativement entamer le processus de diversification de son économie car la situation actuelle n’est plus soutenable. Les algériens ont exprimé leurs attentes et leurs espoirs quant au changement, politique mais aussi au plan économique. A ce titre, les différents candidats à la présidentielle du 12 décembre doivent prévoir dans leur agenda une vision rénovée du modèle de croissance et, proposer des solutions concrètes aux problèmes socio-économiques, mais aussi, aux revendications, au demeurant légitimes, des citoyens. Si la courbe ascendante des cours du pétrole avait procuré au pays une large aisance financière, cette manne n’a servi que relativement le développement du pays. Aujourd’hui, la donne est toute autre car l’entame de la baisse du prix du baril de pétrole depuis la mi-juin 2014, a plongé l’Algérie dans la spirale d’une crise économique aggravée par la décroissance de ses ressources. Toutefois, notre pays dispose d’innombrables atouts qui permettent d’aspirer au mieux et de surpasser cette épreuve difficile. Une lourde mission à laquelle devra s’atteler le futur président de la République.

D. Akila