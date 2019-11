Jeunesse : Thème central des programmes électoraux

Les programmes des candidats comportent des propositions illustrant leur «détermination» à offrir l’environnement d’émancipation de la jeunesse.

Abdelmadjid Tebboune a promis, s’il était élu, d’intégrer de manière progressive les demandeurs d’emploi enregistrés au niveau de l’Agence nationale de l’Emploi et de veiller à l’insertion des primo-demandeurs dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle ainsi que le recrutement de jeunes par le biais du contrat de travail aidé.

Abdelkader Bengrina a estimé que la jeunesse constitue «un facteur de stabilité», s’engageant à l’associer dans la prise de décision, dans l’élaboration des politiques publiques et dans la gestion des grandes entreprises publiques. Le président de Talaie El Hourriyet M. Ali Benflis, a proposé une stratégie nationale globale qui devra traduire les aspirations «légitimes» des jeunes conçue avec les représentants des jeunes et les différentes institutions nationales concernées.

Le SG du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, compte créer un Observatoire national pour l’emploi afin de lutter contre le chômage et encourager les jeunes entrepreneurs à lancer des micros entreprises.

Azzedine Mihoubi, candidat du RND, a estimé que la mise en place du Conseil supérieur de la Jeunesse sera un mécanisme clé de prise en charge des préoccupations des jeunes par le gouvernement.