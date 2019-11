Béchar : Finalisation des préparatifs

La Commission de wilaya indépendante de surveillance des élections (CWISEP) en est à la phase de finalisation des différentes préparations des prochaines élections présidentielles. Poursuivant l’installation des sous-commissions des 21 communes, on est également à la désignation des centres et des bureaux de vote, une opération qui devrait s’achever très prochainement, pendant, qu’au niveau du siège de la Commission de wilaya, ce sont tous les personnels réquisitionnés pour cet événement qui viennent prêter serment quant à leur engagement pour le bon déroulement du scrutin, dans le respect des lois et de la transparence.

En plus de l’afflux au niveau des permanences des cinq candidats, c’est dans les quartiers, les cafés et tous autres lieux publics que s’échangent les points de vue quant à la tenue des prochaines élections présidentielles, à leur importance et surtout d’un avis commun la nécessité de choisir un président et mettre fin à cette période qui n’arrange en rien le climat politique et économique actuel du pays.

Les réseaux sociaux sont aussi devenus un rendez-vous qui permet aux citoyens d’échanger leurs avis et de demeurer au courant de tout ce qui a trait à cet événement primordial.

L’on aura pu constater une certaine prise de conscience des citoyens, notamment des jeunes, pour qui le vote est bien plus qu’un droit mais un devoir.

L’absence des affiches au niveau des espaces qui leur ont été réservés ne sera pas passé inaperçue, alors que pour l’instant un seul candidat aux élections présidentielles a fait le déplacement dans la wilaya de Béchar, en l’occurrence, Abdelmadjid Tebboune.

Ramdane Bezza