Mascara : Actions de proximité

La deuxième semaine de la campagne électorale pour le vote du 12 décembre connait au fil des jours une certaine effervescence et les supputations vont bon train quant à la capacité des appareils des partis à faire preuve d’une grande mobilisation de leurs militants.

A Tighennif, Sehailia ou à Khalouia, ont évoque l’activité des candidats qui parcourent les quatre coins de l’Algérie.

A Sidi Kada, on mise sur la mobilisation et le travail de proximité pour écarter le spectre de l’abstention. Toutes les coordinations communales de l’ANIE ont été installées et les salles ont été mises à disposition pour la tenue de regroupements pendant cette campagne électorale.

L’échéance du 12 décembre constitue un défi pour l’exécution du programme de développement national et la sortie de crise pour un nouveau décollage économique quel que soit la tendance politique du futur président de la République qui sortira vainqueur de ce scrutin. Pour la réussite de ces élections, toutes les dispositions de sécurisation de l’ensemble des étapes du processus électoral ont été prises, en sus des mesures légales permettant de protéger la voix du citoyen et de préserver le caractère constitutionnel de ce processus. A. Ghomchi