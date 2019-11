Mostaganem : Sit-in de soutien

Des citoyens ont organisé dimanche à Mostaganem un sit-in pour exprimer leur soutien à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Venus de plusieurs communes de la wilaya, ils se sont regroupés à la place de l’Indépendance, près du siège de la commune de Mostaganem, brandissant drapeaux nationaux et banderoles. Les citoyens, représentant les différentes franges de la société civile, ont scandé des slogans de soutien au déroulement de l’élection présidentielle, exprimant leur fierté vis-à-vis de l’Armée nationale populaire (ANP) et saluant son rôle «pionnier» dans l’accompagnement et la protection du Hirak populaire ainsi que la préservation de la stabilité du pays. Parmi les slogans scandés par les participants, «Oui aux élections présidentielles», «L’Armée et le peuple frères» et «Le soutien à l’ANP est synonyme de soutien à la paix et à la sécurité du pays». Simultanément, d’autres citoyens se sont regroupés dans un lieu proche, appelant au changement «radical», au départ des symboles du système et au report des élections.